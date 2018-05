Roma, 5 in corsa per il sindaco a Fiumicino: centrodestra diviso

di Umberto Serenelli

Il centrodestra di Fiumicino alle urne diviso. La prossima consultazione vede al nastro di partenza 5 aspiranti alla poltrona di sindaco: Esterino Montino (centrosinistra), William De Vecchis (centrodestra Lega-Fratelli d’Italia), Mario Baccini (Forza Italia-Liste centrodestra), Fabiola Velli (M5s) e Gaia Desiati (Casapound), collegati a 22 liste. Non si è ricompattato il centrodestra per cui Baccini, supportato da FI e sette liste civiche (Movimento dei moderati, Cuori per Fiumicino, Crescere insieme, Energie per l’Italia, Cristiani popolati, Lista civica per Baccini e Orgoglio tricolore), correrà diviso da Lega, FdI, Passione comune e Legittima difesa che supporteranno invece il senatore William De Vecchis.



In corsa per lo scranno più alto a palazzo Portuense c’è il sindaco uscente Montino, leader del centrosinistra appoggiato da Pd, Liberi e uguali, Democrazia cristiana, Lista civica per Montino sindaco, Lista uniti nel centro, Comune autonomia e libertà, Fronte verde-pensionati e Per vivere Fiumicino. Il M5S si affida al consigliere uscente Fabiola Velli, Casapound punta sulla giovane Desiati.

Domenica 13 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:56



© RIPRODUZIONE RISERVATA