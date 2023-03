Fiumicino: nel Campionato invernale di vela prevale "Geex" dello skipper Angelo Lobinu

Cala il sipario sulla 42ma edizione del Campionato invernale d’altura di Roma con l’imbarcazione “Geex” nel ruolo di protagonista. Al tradizionale evento, aperto agli appassionati di vela, hanno partecipato oltre 70 imbarcazioni e i circa 450 amanti delle giornate in mare si sono affrontati al meglio delle 10 regate nel tratto di mare tra il pontile di Ostia e il porto. Nella categoria Orc-Regata 1 prevale appunto “Geex”, il 12 metri del cantiere Italia Yachts, che spezza così l’egemonia di “Nautilus” che è stato per diverse edizioni il leader del campionato.

«Dopo tre consecutivi secondi posti è finalmente arrivata la vittoria sull’amico Pino Stillitano di Nautilus – commenta lo skipper Angelo Lobinu -. Questa affermazione è stata possibile grazie alla nuova barca spinta dalle vele “3FL” di Francesco Cruciani e all’abilità dell’equipaggio che ha fortemente voluto questa affermazione contro barche e equipaggi qualificati». Piazzamento d’onore per “Nautilus” che conquista il Trofeo Challenge attributo allo scafo che ottiene il maggior numero di punti nelle categorie Orc e Irc. Sul gradino più basso del podio è salito l’equipaggio di “Mart” del timoniere di Edoardo Lepre. Nella Regata 2 prevale “Pestifera” di Claudio De Bellis che precede il First 35 “Jolie Brise” di Federico Ceccacci e “Felgiva” di Carlo Di Carlo.

IL GUSCIO “GAIA” LEADER NELLA CROCIERA 1

Lo scafo “Gaia”, il Comet 36 di Andrea Proietti, non ha avuto rivali nella categoria Crociera 1, dove ha sempre vinto senza grosse difficoltà tutte prove disputate eguagliando un record. Secondo posto per “Twelve”, il Sun Odyssey di Gabriele Pucillo, che ha chiuso precedendo “H20” di Massimo Amodei. Leader della categoria Crociera 2 è il Suffier 800 di Roberto Bocci “Lysithea” che chiude l’evento organizzato dal Circolo velico di Fiumicino davanti a “Naide” di Francesco Faccin e di Cicci VII, il Comet 810 di Paolo Mirabile. Nella Minialtura s’impone l’equipaggio di Antonio Incarbona, al timone di “Santa Barbara”, con un ruolino impressionante: in nove prove il Meteor ha inanellato otto vittorie e un secondo posto. Sul podio sale anche il Dufour 2800 e cioè “Se po’ fa” di Luigi Apicella e sul terzo gradino finisce Alessandro Riccioni con “Arja”. Nella categoria Vele bianche molti equipaggi hanno deciso di non scendere in acqua per disputare la nona prova e la vittoria è quindi andata al Soleada 41 “Marose II”, davanti a “Trip” di Mauro Tripiciano e “Speedy” di Guido Pagani.

“MAROSE II” PRIMA NELLE VELE BIANCHE

«La barca performante e l’esperienza dell’equipaggio – afferma lo skipper Sante Blasi di “Marose II” – ci hanno permesso di vincere tutte le regate previste dal campionato. Ritengo quindi meritato il successo finale e mi complimento con i competitivi equipaggi di Trip e Speedy». La premiazione si è svolta al circolo di viale Traiano dove è stato annunciato, dal 24 al 26 marzo, il Trofeo Porti Imperiali – Memorial Emanuela Paola Re valido come qualificazione del Campionato Italiano Assoluto d’altura Orc. «Chiudiamo questa 42ma edizione con la consapevolezza di aver offerto ai partecipanti delle splendide giornate di vela - commenta Massimo Pettirossi, direttore sportivo del Circolo velico Fiumicino - durante le quali hanno potuto confrontarsi con i migliori equipaggi del litorale laziale». Da sottolineare l’intervento del Segretario generale dell’Uvai, Francesco Sette, che ha evidenziato la crescita del livello tecnico delle imbarcazioni che hanno aderito al campionato. Il presidente del Circolo, Franco Quadrana, ha invece puntato sul fatto che dopo il periodo pandemico i regatanti sono potuti tornare a festeggiare nella sede del circolo che si affaccia sulla darsena di Fiumicino.