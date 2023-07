Fiumicino, il basso fondale di darsena e porto-canale scatena le ire di pescatori e diportisti

Sos fondale di darsena e porto-canale a Fiumicino. Viene lanciato dagli armatori della flotta peschereccia e dai proprietari di imbarcazioni a vela ormeggiate nell’approdo. Il rischio navigabilità del tratto terminale della Fossa Traianea torna prepotentemente alla ribalta e all’unisono viene chiesto all’Autorità di sistema portuale un urgente dragaggio. Questo per scongiurare i continui danni alle eliche e agli scafi messi a dura prova anche a causa del basso livello del fiume che attraversa la cittadina marinara. Al coro si uniscono anche i titolari dei natanti da diporto ormeggiati nello specchio acqueo della darsena. «Prendere il largo o rientrare in questo periodo nella darsena diventa un’impresa – commenta Silvano Colman, a bordo di “Mandinucci”, barca a vela di 13 metri – in alcuni punti il fondale dell’approdo è inferiore ai 2 metri e i natanti che pescano più di 2,5 metri incontrano enorme difficoltà a navigare. Per superare questo “handicap” sei costretto a spingere al massimo i motori con il rischio di danneggiare la chiglia e soprattutto l’elica. Alcuni colleghi hanno creato dei solchi con lo scafo sul fondale dove però corri il rischio di imbatterti in detriti come funi d’acciaio o pezzi di rete adagiati nella melma. Per tale motivo vogliamo richiamare l’attenzione dell’Autorità che non può più rimandare le operazioni di escavo». Problemi di questa natura sono evidenti a ridosso dei pontili interni, nella zona vicina al Circolo velico e nei cantieri dove si effettuano le manutenzioni per alare o varare natanti fino a 15 metri.

«L’AUTORITA’DEVE DRAGARE»

Molto più preoccupati sono i comandanti dei 25 pescherecci e dei grossi rimorchiatori, alle prese con un alveo al minimo storico e con il livello inferiore ai 50 centimetri. «Per l’ennesima volta torniamo a chiedere, alla sorda Autorità portuale, il dragaggio del porto-canale – precisa Gennaro Del Prete, presidente della cooperativa Pesca romana -.

Basta con i livellamenti spot perché di fatto tale operazione viene effettuata quotidianamente dalle carene dei pescherecci che hanno creato, al centro del fiume, un canale sul fondale per uscire e rientrare senza grossi danni agli scafi». Molto spesso però le eliche si imbattono in funi, parabordi e reti che bloccano il loro movimento: sono diversi i pescherecci costretti a far ricorso ai sommozzatori della società MTM Service per togliere i detriti impigliati. «Se vogliamo essere fiscali – aggiunge Del Prete – in base al regolamento del Codice della navigazione il fondale deve essere il triplo del pescaggio delle imbarcazioni. Considerato che nel canale operano i rimorchiatori, che pescano circa 4 metri, a conti fatti dovremmo avere una profondità superiore ai 10 metri. Gli attuali 4 metri sono chiaramente inadeguati ma questo viene ignorato». L’altro inquietante ostacolo è la “duna” di sabbia alla foce che, in presenza di mare mosso, desta preoccupazioni. Intanto, avanza anche il cuneo salino nel canale che è arrivato, secondo una stima dei lupi di mare, fino al ponte “2 giugno”.