Fiorello, dove si sposterà con Viva Rai 2!: dal Gazometro al Tevere, ecco le alternative

Il gazebo della trasmissione Viva Rai2! non sarà più in via Asiago a Roma. La decisione è stata ufficializzata da Fiorello e dalla Rai. Molti dei residenti erano stanchi per il rumore, la sporcizia e i disagi. Ma dove si trasferirà?

Fiorello, rivolta del primo Municipio contro “Viva Rai2!”: «Show incompatibile con le esigenze dei residenti»

La nuova location

Quale sarà la nuova location? Una proposta arriva dal consigliere municipale Renato Santini (lista Civica Gualtieri). «Ci sono spazi liberi - spiega al Corriere della Sera -, per esempio qui dietro in via Col di Lana dove faremo una strada scolastica, oppure al parco Teulada vicino alla cittadella giudiziaria: in nessuno dei due casi ci sono palazzi con inquilini, pensiamoci prima di dover incominciare nuove battaglie in altre strade».

La proposta della Marcuzzi

Alessia Marcuzzi, che abita a Roma, scrive: «Ora convinco i condomini di casa mia così vi posso vedere direttamente dalla finestra! Come si fa a stare senza di te, non è possibile!».

Gazometro

Tra le proposte, c'è pure una location vicino al Gazometro. "Caro @rosario_fiorello, visto che Roma Nord non apprezza la tua arte, ti offriamo noi una nuova location per @vivarai2off !! Qui non abita nessuno, non ci sono residenti intolleranti e splende sempre il sole.

Il posto è piccolino, ma possiamo organizzarci!", scrive il locale l'Antagonista.