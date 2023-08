Ferragosto, boom di visite per Villa d'Este e Villa Adriana: nella top 10 dei luoghi della cultura più visitati d'Italia

Anche a Ferragosto le VILLAE hanno registrato presenze turistiche significative con 3802 ingressi a Villa d'Este e 1264 a Villa Adriana per un totale di 5066. In tutto il ponte inoltre sono stati oltre 16500 gli accessi ai siti dell'istituto Villa Adriana e Villa d'Este per un fine settimana all'insegna della bellezza e della cultura.

In particolare la dimora cardinalizia di Ippolito II d'Este con 12438 visitatori è nella top ten dei luoghi della cultura più visitati d'Italia." Debbo questo risultato - dichiara il direttore Andrea Bruciati - alla sollecitudine dei nostri lavoratori, quotidianamente dediti alla cura dei siti e anche a Ferragosto impegnati nell'accoglienza al pubblico."