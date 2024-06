Venerdì 14 Giugno 2024, 06:42

Le fatture false, emesse dalle società “satellite” riconducibili alla FederAnziani e al suo presidente Roberto Messina. Pure scatole vuote che richiedevano il pagamento per servizi e campagne promozionali mai realizzate. Se è vero che dalla gestione del “Village” di Ostia, sottratto al clan Fasciani nel 2018, è partita l’inchiesta della Guarda di Finanza, lo stabilimento balneare di Ostia è solo la punta dell’iceberg di un sistema che, hanno accertato i finanziari, nel corso di appena due anni era riuscito a “cubare” più di tre milioni di euro. Denaro, in gran parte erogato da aziende farmaceutiche per promozioni e campagne a favore di anziani mai svolte. «A noi quelli che ci interessa adesso è rubicchiare a tutti e fregare gli iscritti». Come? Attraverso la triangolazione fatture false, pagamenti su un conti correnti e trasferimento di quanto entrava su altri conti o carte prepagate intestate a persone poi finite al centro dell’inchiesta che conta 37 indagati e che ha portato il gip Roberto Ranazzi a emettere nove misure cautelari.

«VOGLIONO IL CUD»

In cinque, fra cui il presidente Messina, sono finiti ai domiciliari mentre per altre quattro persone è stato disposto l’obbligo di firma. Fra quest’ultime c’è la compagna di Francesco Bruno Montanaro, “spalla” di Messina, anch’egli finito ai domiciliari. La donna, in base alle indagini delle fiamme gialle, è risultata essere fra coloro i quali beneficiavano delle somme. Parlando con Montanaro gli racconta di essere stata chiamata da un istituto di credito sia per la documentazione da esibire ai fini antiriciclaggio, sia per spiegare le movimentazioni costanti di denaro sul suo conto. «Vogliono il mio cud, che io non ho, vogliono sapere quali sono le causali delle ricariche che vengono fatte». La donna in merito a dette somme - come si legge nelle carte - palesa di non sapere né la natura delle stesse, né gli importi transitati sui rapporti. In una successiva conversazione sempre intercorsa tra i due, dice al Montanaro che già in passato era stata convocata per fornire le giustificazioni di alcune movimentazioni e in quella occasione avrebbe detto che stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione. «Voglio dire, l'ho risolta cosi, loro volevano la dimostrazione dei lavori che avevo fatto a casa - dice la donna intercettata - gli ho detto ma perché secondo lei il muratore mi fa la ricevuta dei soldi che gli sto dando?». A fronte delle indagini, la donna risulta come «mera destinataria di trasferimenti di denaro di natura illecita», argomenta ancora il gip. I trasferimenti avvenivano comunque nel novero delle “famiglie”. Messina intercettato mentre parla con il figlio (indagato) dirà a quest’ultimo: «mo’ vedrai che cominciamo a guadagnare di più, tranquillo», il figlio ribatte: «Tu, non io» e il padre: «no tutti e due» con il giovane che chiude: «attenderemo nuovi soldi».

LE REAZIONI

La notizia è stata appresa con stupore tra gli anziani che da tempo collaboravano con l’associazione Senior Italia che lavorava con la rete di società riconducibile a Messina. «Senior Italia è una federazione di associazioni e a noi serviva perché portava le nostre istanze ad alto livello, oltre a fornirci tutta una serie di servizi utili agli anziani, a cominciare dalle visite gratuite oltre che l’assicurazione che permetteva le attività all’interno dei nostri centri - spiega Luigi Bruni, presidente del centro anziani di Artena - sta diventando sempre più complesso gestire un centro anziani e per questo per noi l’affiliazione a una struttura più grande è necessaria. Messina ci ha sempre garantito serietà: siamo molto colpiti da quanto accaduto, io ci parlavo spesso: sarebbe venuto a trovarci a breve».