Roma, le farmacie delle capitale si mobilitano per raccogliere medicinali destinate alle popolazioni turco-siriane colpite dal terremoto

Proseguono le iniziative di Roma Capitale a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto in Turchia e Siria. Dopo la mobilitazione delle farmacie e dei cittadini per donare farmaci e kit di primo soccorso alla popolazione ucraina è la volta con l'iniziativa promossa da Federfarma, dell’impegno per i prossimi giorni (fino al 20 marzo) per le popolazioni colpite dal terremoto in Turchia e Siria. Le farmacie di Roma e provincia saranno impegnate, a raccogliere medicinali e apparecchiature sanitarie destinate alle popolazioni colpite dal terremoto del 6 febbraio scorso. L’iniziativa organizzata da Federfarma Roma, in collaborazione con la Protezione Civile e l’Ambasciata della Turchia a Roma, coinvolge ben 100 farmacie dislocate tra Roma e provincia dove i cittadini troveranno i volontari della Protezione Civile che raccoglieranno i farmaci direttamente al loro interno. Il terremoto, di 7.9 gradi della scala Richter, che scosse il suolo turco e siriano agli inizi di febbraio, ha provocato fino ad oggi 55mila morti e un milione e mezzo di sfollati. I cittadini romani unitamente ai farmacisti di Federfarma Roma, l'anno scorso, con il supporto operativo della Croce Rossa provinciale, aderirono all’iniziativa “Farmacisti per l’Ucraina” una raccolta di farmaci, medicazioni e materiale sanitario monouso da inviare alla popolazione colpita dalla guerra per far fronte alle necessità urgenti e anche in quel caso furono coinvolti come questa volta centinaia di farmacie di Roma e provincia. A Roma nel VII municipio, quello più popoloso della capitale sono 7 le farmacie che hanno aderito: in zona san Giovanni quella in via Britannia 2, sull’Appia in via Eurialo 35, al Tuscolano in via Tuscolana 918 e largo Spartaco 9 e a Capannelle in via Campo Farnia 124.

L'elenco completo è disponibile sul sito del comune.