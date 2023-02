"Fare la figura del peracottaro": ecco perché si usa questa espressione a Roma

Martedì 28 Febbraio 2023, 12:03

"Fare la figura del peracottaro" è una delle espressioni più usate nel dialetto romano di oggi, ma cosa significa la frase? Bisogna tornare indietro nel tempo per capire meglio alcuni aspetti. L'enciclopedia Treccani rimanda all'attività del peracottaro che era il venditore di pere cotte che in passato lavorava presso i mercati o in occasione delle feste rionali. Oggi, non esiste più tale mestiere e le nuove generazioni non conoscono questo lavoro. Il termine fu ripreso successivamente nell'uso popolare romano: il peracottaro era una persona che non offriva prodotti di alta qualità. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

