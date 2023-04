Roma compie 2776 anni, tutti gli eventi per il weekend: celebrazioni anche a Singapore

La festa per i 2776 anni di Roma, il Natale di Roma, iniziata ieri e con un lunghissimo programma di eventi che terminerà domenica 23, ha visto finalmente restituire alla città la fontana della Dea Roma in piazza del Campidoglio.

La storia della fontana

La fontana è stata costruita, dopo un concorso voluto da papa Sisto V, al secolo Felice Peretti, per celebrare la creazione dell'Acquedotto Felice grazie al quale il Colle del Campidoglio viene finalmente raggiunto dall'acqua corrente. Nel 1538 iniziano i lavori di risistemazione della piazza. Nel 1587 viene completato l'Acquedotto Felice che è il primo costruito dopo la caduta di Roma e dell'Impero Romano d'Occidente. Quindi, parte il progetto di creare la fontana monumentale. Il concorso viene vinto da Matteo Bartolani da Castello e l'opera completata nella sua versione attuale nel 1593.



Nel 1994 era stato effettuato l'ultimo restauro ma il tempo aveva lasciato vari tipi di depositi per cui, con un investimento da 140mila euro, il Campidoglio negli ultimi 6 mesi ha ripulito e restaurato il basamento e la statua della dea Roma, curato l’impermeabilizzazione delle vasche, la revisione dell’impianto idrico, risistemata la pavimentazione in sampietrini circostante e installato una innovativa illuminazione artistica.



I festeggiamenti in costume

Gladiatori e legionari, senatori e matrone, vestali e sacerdoti: 2500 rievocatori di 80 associazioni e 16 nazioni coordinati dal Gruppo Storico Romano organizzeranno tutti gli eventi in costume. Tutti gli eventi sono consultabili con orario e luoghi nella brochure predisposta dal Campidoglio.

La politica

Innumerevoli le dichiarazioni del mondo politico per il Natale di Roma.

Si parte con il premier, Giorgia Meloni, che, su Twitter, scrive:

Si parte con il premier, Giorgia Meloni, che, su Twitter, scrive: "#21aprile: 2776 volte auguri Roma, culla di civiltà e splendore. Città eternamente unica, che nei suoi quasi 30 secoli di vita ha toccato mille primati e dato i natali a eroi, leader e visionari. Che si proietta nel futuro con la forza dirompente della sua identità. #natalediroma"

Così Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio:

🏛️ AUGURI #ROMA!



Così Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio: "🏛️ AUGURI #ROMA! Il #21aprile è un giorno importante per i cittadini della Capitale e del Lazio: celebriamo il 2776° #NatalediRoma che, dopo anni difficili, rappresenta una vera occasione di rinascita non solo per la Città Eterna, ma per tutto il territorio regionale."

«Alla cerimonia per il Natale di Roma con il Sindaco Gualtieri. La collaborazione tra Istituzioni è fondamentale per affrontare le sfide comuni e lavorare affinché la Capitale sia un traino per tutta la Regione».



Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, scrive su Twitter

Auguri a #Roma per il suo 2776° compleanno.



Una festa per tutte le romane e tutti i romani che celebriamo con un ricco programma di iniziative ed eventi gratuiti consultabili qui ▶️ https://t.co/Fu0s3J8Ysk



Buon #NatalediRoma2023 a tutte e a tutti! pic.twitter.com/wzh5sP56KK — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) April 21, 2023

Presentando la medaglia celebrativa di questo Natale di Roma, Gualtieri ha affermato: «Il compleanno di Roma è una ricorrenza a cui siamo legati perché ci consente di riflettere. Con la nostra storia che ha attraversato stagioni importanti questo è il modo per ribadire di sentirci parte di una comunità che sia sempre più coesa e unita. Unita nel celebrare una città globale e aperta che ha una storia e un' identità che va vissuta nella cifra dell'integrazione. La caratteristica del mito fondativo alla base di questa data è proprio la valorizzazione del carattere aperto e inclusivo di Roma».

«Nella tradizione, infatti, Romolo per fondare Roma avrebbe collocato, dove c'è il Marco Aurelio, l'asylum, affermando che tutti coloro che avessero voluto diventare cittadini di Roma avrebbero potuto esserlo, a prescindere dalla provenienza, dalle radici e dall'etnia. Questo aspetto del mito divenne centrale nella costruzione della città. Questo mito della fondazione era parte della politica che era imperiale ma con un'idea di cittadinanza che partiva dalla condivisione della legge e non sull'appartenenza etnica. Una modalità di concepire la cittadinanza - ha concluso Gualtieri - prettamente politica».

Celebrazioni anche a Singapore

Anche a Singapore si celebra il Natale di Roma: con un evento organizzato dall'Ambasciata e dedicato alla Capitale, protagonista millenaria della storia del Mediterraneo e oggi pronta ad affrontare le nuove sfide del futuro. L'evento si è tenuto nella residenza dell'ambasciatore d'Italia a Singapore alla presenza di autorità locali, mondo diplomatico, rappresentanti dei media e influencers singaporiani, ed è stato finalizzato a promuovere la candidatura di Roma per Expo 2030.

«Anche se sappiamo che Singapore non è membro Bie - ha dichiarato l'ambasciatore Mario Vattani - il ruolo di questa Città Stato, snodo strategico della regione del mondo in più rapida crescita, dà l'occasione di far parlare di Roma in un luogo che viene preso ad esempio dall'intero Sud Est asiatico, e presentare i prossimi grandi eventi di portata internazionale che vi si svolgeranno quest'anno, come la Ryder Cup 2023, uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo insieme alle Olimpiadi e ai Mondiali di calcio, che si terrà in autunno, come anche della tappa finale del Giro d'Italia. Appuntamenti che daranno prova delle capacità organizzative di Roma, che proprio oggi compie 2776 anni».