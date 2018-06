Ladispoli, estate in sordina. Il Comune: «Stop musica dopo la mezzanotte»

Stop alla musica dopo la mezzanotte, nel fine settimana è concessa solo un'ora in più. Giro di vite dell'ammnistrazione di Ladispoli in vista dell'estate. Le nuove regole rese note con l'ordinanza firmata dal sindaco Grando.

LA DISCIPLINA

«All'interno dei locali, negli spazi esterni o all'aperto, da giugno a settembre, nei giorni da domenica a giovedì non oltre le ore 24, nei giorni venerdì, sabato e prefestivi non oltre le ore 1. È vietato effettuare diffusione sonora musicale oltre gli orari indicati e sino alle ore 8. Le attività di diffusione sonora e musicale svolte all'esterno dell'attività, su aree pubbliche e private, anche attraverso l'installazione di diffusori acustici derivanti da impianti interni ai locali, determinano l'obbligo per i titolari di dotarsi, propedeuticamente all'avvio dell'attività, della relazione previsionale di impatto acustico di cui alla Legge n. 447/1995 e potranno esercitarsi esclusivamente nel rispetto dei valori limite di emissione. L'esercente può, su propria richiesta formale e motivata e previa autorizzazione espressa, richiedere al Comune almeno 30 giorni prima di un determinato evento, deroghe temporanee a quanto stabilito nell'ordinanza, presentando idonea documentazione di impatto acustico con la quale si dimostri che, per la non prossimità ad abitazioni private o per le altre misure adottate, sia stato ridotto il disturbo derivante dalla propria attività di intrattenimento musicale » .

LE MULTE

L'ordinanza prevede che, chiunque violi le regole, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa d'importo variabile da euro 25 a 500 euro. L'inottemperanza alle disposizioni contenute nell'ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 20.000 euro.

