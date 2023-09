Esche avvelenate sui Monti dell'alta Valle dell'Aniene per cani da tartufo

Tornano le esche avvelenate sui Monti dell’alta Valle dell’Aniene a nord est della Capitale. Ben due trovate nei boschi di Arsoli, Comune vicino Subiaco, dove una fetta del territorio fa parte del Parco Regionale dei Monti Simbruini. A scovarle un cacciatore che ha evitato la sicura morte dei suoi cani. Dietro potrebbe esserci l’ormai famosa faida dei tartufi, l’oro nero dei boschi, che ha già provocato una strage di quadrupedi con l’obbiettivo di eliminare i cani dei concorrenti, quella di Arsoli è terra dell’uncinato, costo al kg, oltre i mille euro. Oppure, spiega un esperto della zona, un attacco ai cacciatori. Bocconi avvelenati che dividono il mondo dei cacciatori della Valle dell’Aniene. Le due esche, rigatoni ripieni e sigillati, sono stati trovati una quindicina di giorni fa a Colle Tora, un territorio montuoso che confina con quello di Cervara di Roma e del Parco Regionale dei Monti Simbruini. Altre esche avvelenate lo scorso mese di gennaio uccisero due cani, un labrador e un lagotto romagnolo, cane da tartufo, nel territorio di Camerata nella zona di Campo Secco, in pieno Parco Regionale dei Monti Simbruini. A lanciare l’allarme di esche avvelenate è stato il sindaco di Arsoli, Gabriele Caucci, che sulla sua pagina di facebook ha postato una segnalazione dell’istituto Zooprofilattico di un sospetto avvelenamento nei due rigatoni ripieni.

A raccontare, invece, il ritrovamento delle due micidiali esche è lo stesso cacciatore che le ha scovate e salvato i suoi quattro cani segugio, addestrati per la caccia al lepre. « E’ successo quindici giorni fa, la caccia era ancora chiusa – dice l’esperto cacciatore residente ad Arsoli - era ancora notte e ho portato i miei cani nella zona di Colle Tora, fuori dal Parco . Poi quando si è fatto giorno li ho legati e sono tornato all’ auto su un’altra stradina. Ed è su questa strada sterrata che ho notato i due rigatoni ripieni e sigillati con il grasso. Ho subito capito che si trattava di esche avvelenate. Le ho prese e avvolte nella carta e sono subito andato alla stazione dei carabinieri - forestali. Loro hanno chiamato la Asl e ho portato queste esche ai veterinari che hanno gli uffici proprio ad Arsoli ». I suoi cani debbono al loro padrone la fortuna di essere ancora in vita. « Per fortuna che li avevo legati e non erano più liberi – racconta il cacciatore arsolano – altrimenti avrebbero mangiato i due rigatoni avvelenati e sarebbero morti tra atroci sofferenze ». Ma il cacciatore dopo qualche giorno a Colle Tora ha trovato altri animali morti: « Tre volpi- dice l’uomo- sicuramente avvelenate da queste esche>. All’origine di queste esche avvelenate cosa c’è ? La faida dei tartufi che sembra non morire mai oppure altre storie ? « Quella non è zona di tartufi - conclude il cacciatore di Arsoli – sicuramente un dispetto ai cacciatori, oppure, l’obbiettivo è la fauna selvatica come è successo alle volpi e forse chi ha messo i rigatoni puntava ai lupi » . Diverso il parere di un altro esperto cacciatore della zona: . Per il sindaco di Arsoli un episodio che rattrista: « Chiaro segno di pura inciviltà - dice Gabriele Caucci - quando il cacciatore, che conosco, mi ha informato, mi sono subito attivato ed ora con questo post sui social spero di dare una mano ad evitare quello che purtroppo altre volte è accaduto, la morte degli animali » .