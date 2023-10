Eric Steckel al Crossroads Live Club di Roma, per la prima volta il 3 novembre

Per tutti gli amanti del Rock Blues finalmente ci sarà la possibilità di partecipare al concerto di Eric Steckel, uno dei chitarristi più apprezzati al mondo. Il suo ritorno dopo diversi anni in Italia e per la prima volta a Roma sarà il 3 novembre al Crossroads Live Club di Roma (via Braccianese 771), dove presenterà il suo ultimo studio “The Steakhouse Sessions: Vol. 1". Con l’avvento epocale della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale, controcorrente è chi ormai non utilizza queste tecnologie per esprimere la propria arte. Infatti la grandezza di Eric sarà non suonare usando i pedalieri programmati con suoni campionati e strutturati digitalmente, ma riporterà gli ascoltatori ai tempi in cui le chitarre venivano suonate a tutto volume e con enormi amplificatori. La sua musica è stata acclamata da molti ed alcuni critici musicali lo definiscono l’astro nascente del blues rock. Pochi giovani chitarristi possono vantare l’impressionante curriculum di Eric Steckel.

Il suo album di debutto A Few Degrees Warmer è stato registrato dal vivo nell’aprile 2002, quando aveva solo 11 anni. Poco tempo dopo partecipa al Sarasota Blues Festival del 2003, dove il suo set è sulla bocca di tutti: prima della fine della serata, la leggenda del blues rock britannico John Mayall lo presenta come il più giovane chitarrista mai salito sul palco con i Bluesbreakers. La collaborazione con Mayall prosegue nel 2004, anno in cui Eric apre il suo tour in Nord Europa, e nel 2007 partecipa alle registrazioni di Road Dogs. Dopo 20 anni di carriera sul palco e in studio, Eric si impegna a offrire la sua miscela distintiva di blues metal a tutti gli appassionati della sei corde del mondo. Tra i più apprezzati chitarristi Rock Blues in circolazione,