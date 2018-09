© RIPRODUZIONE RISERVATA

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro di circa 4 milioni di euro nei confronti di ottopersone, tra cui due noti imprenditori civitavecchiesi, indagati per bancarotta fraudolenta. La misura cautelare è l'epilogo di una complessa attività investigativa condotta dai Finanzieri della Compagnia di Civitavecchia. Tutto ha preso le mosse da una verifica fiscale, avviata nel 2016, nei confronti di una società attiva nel settore dell'istallazione di impianti elettrici industriali e per l'edilizia. Il controllo aveva consentito di rilevare come un imprenditore brindisino e un imprenditore messinese, entrambi risultati amministratori di fatto della società, avessero simulato una cessione di ramo d'azienda e una vendita immobiliare, per sottrarre i beni aziendali alleprocedure coattive di riscossione del forte debito tributario accumulato pari a circa 4.700.000 euro. I due, ben consapevoli che l'impresa da loro gestita fosse sconosciuta al fisco, avevano omesso di dichiarare oltre 4.500.000 di euro di ricavi aziendali, e avevano fatto figurare nel tempo, quali rappresentanti formali della società, dei prestanome.