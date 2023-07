Martedì 25 Luglio 2023, 23:14

Il patto tra la criminalità romana e quella nordafricana è ben stretto sulla rotta dell’hashish dalla Spagna a Roma. Vestito di giallorosso era il “fattorino” che doveva prelevare il carico, con l’effigie del “capitano”, quella di Francesco Totti, con cui era marchiata la droga stipata in bancali che avrebbero dovuto contenere solamente del parquet. Segni di riconoscimento per chi doveva trattarla durante il viaggio. Ignara la società di logistica che aveva appena depositato la partita da 220 chili di hashish della migliore qualità in un magazzino di Giardini di Corcolle, zona “calda” all’estrema periferia est della Capitale dove a trattare lo smercio al minuto dell’erba sono sopratutto le gang nordafricane. Parimenti la droga che, una volta su piazza, avrebbe fruttato almeno 4 milioni di euro, sarebbe stata destinata al mercato della Capitale e non è un caso che a prelevarla i finanzieri del comando di Guidonia hanno trovato una vecchia conoscenza per i suoi precedenti come rapinatore, ossia un pregiudicato settantenne di San Basilio a cui si affiancava un giovane di 28 anni, con alle spalle reati di droga. Entrambi arrestati. Da un primo riscontro il bancale avrebbe viaggiato via terra, non seguendo questa volta il tragitto via nave attraverso il porto di Civitavecchia (che insieme a quello di Genova rappresenta oltre il 90 per cento dell’hashish intercettato alle frontiere marittime). L’ipotesi è che i corrieri dell’erba in arrivo dalla Spagna utilizzino i più comuni vettori (società di trasporto e logistica, ma anche tir e mezzi privati) che si muovono con assiduità lungo la direttrice che porta in Italia e nella Capitale, insinuandosi nei trasporti attraverso finti tecnici o fattorini (a volte anche compiacenti) a cui vengono fornite precise indicazioni su dove inserire la droga e su dove e come prelevarla. Il carico arrivato a Corcolle, dunque, non sarebbe l’unico.

L’ISPEZIONE

I 220 chili destinati alle piazze di Roma e provincia sono stati intercettati dagli investigatori del gruppo della Guardia di finanza di Guidonia quando era appena arrivato dalla Spagna celato nel parquet. E su ogni panetto c’era anche un “marchio” simbolico speciale per indicare che la destinazione della super partita di “fumo” era proprio il mercato capitolino: su ogni involucro è stata trovata stampata una caricatura di Totti. Da qui “Operazione capitano”, che si è chiusa con i due arresti. Durante un controllo ad alcune partite di merce proveniente dall’estero, i finanzieri diretti dal maggiore Simone Vastano si erano insospettiti alla vista di diversi bancali contenenti listoni appena arrivati dalla Spagna. Avevano notato alcuni dettagli che meritavano un approfondimento. Per questo hanno deciso di procedere a un’ispezione più accurata che ha permesso di rinvenire i panetti di cannabis occultati all’interno. Non era facile perché all’interno degli imballaggi erano stati creati dei vani appositi per lasciare spazio ai panetti. Solo un controllo molto meticoloso ha potuto portare alla scoperta. Il cerchio per i due uomini si è chiuso non appena sono arrivati a ritirare la merce in modalità “fattorini” i due uomini. L’ipotesi di reato: detenzione di sostanze stupefacenti. Il tribunale di Roma ha convalidato l’arresto, disponendo nei loro confronti la misura cautelare in carcere.

L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio messo in campo dagli investigatori della Guardia di finanza del comando provinciale Roma anche contro i traffici illeciti. Tre mesi fa hanno bloccato un autoarticolato con targa bulgara che trasportava verso la Capitale oltre 650 chilogrammi di hashish. Il mezzo è stato intercettato dai finanzieri romani mentre percorreva l’A12. Nel corso di un pattugliamento hanno fermato il tir per un controllo, nei pressi di una stazione di servizio. Alla richiesta dei militari di controllare il carico, il conducente ha manifestato nervosismo inducendo i militari ad ispezionare più accuratamente il camion. All’interno, occultata in un un’intercapedine, è stata scoperta la droga. L’enorme quantità di sostanza stupefacente, se immessa nelle piazze di spaccio della Capitale, avrebbe fruttato almeno otto milioni di euro. Il conducente finì in arresto per traffico di stupefacenti. A gestire l’hashish in pole nell’area tiburtina ci sono famiglie di rom ormai da anni stanziate nel territorio. Alcuni avrebbero arruolato e stretto patti con i gruppi nordafricani per utilizzarli nella vendita al dettaglio. L’affare è comune per importare la droga dal Marocco.