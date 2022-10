Roma, sette arresti della polizia nella notte per spaccio di droga

Sempre alta l'attenzione della questura di Roma nei confronti dello spaccio di droga in tutta la Capitale: sette le persone, gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, arrestate dalla Polizia.

In seguito a un'intensa attività info-investigativa, gli agenti del commissariato San Lorenzo hanno arrestato un 32enne e una 25enne, entrambi italiani, che in zona Laurentino nascondevano cocaina e hashish nel proprio appartamento. Fermati all'esterno di un supermercato per un controllo, addosso all'uomo è stato trovato dell'hashish.

In casa della coppia, e più precisamente nella stanza da letto, c'erano circa 50 grammi di cocaina e quasi 600 grammi di hashish. I due sono stati arrestati e il gip ha convalidato la misura adottata dalla Polizia Giudiziaria. Gli investigatori del X distretto Lido di Roma, durante un appostamento, hanno visto una donna che, consegnata una banconota a un uomo, si è avvicinata alle cassette della posta di un condominio e, prelevata una dose di droga, si è allontanata velocemente. Fermato dai poliziotti, il 42enne è stato trovato in possesso di 105 euro in contanti; nel punto in cui la donna aveva preso la sua dose, sono stati invece rinvenuti 7 grammi di cocaina e 7 grammi di crack mentre, nell'appartamento dell'uomo, 5.500 euro in contanti.

Arrestato, dopo la convalida del gip, a carico dell'uomo è stata emessa la misura cautelare dell'obbligo di firma. Gli agenti del III distretto Fidene-Serpentara hanno arrestato un italiano di 22 anni sorpreso mentre, a bordo della sua auto, consegnava un involucro a una persona e si allontanava: bloccata immediatamente l'auto, al suo interno sono stati scovati 39 involucri di sostanza stupefacente e 260 euro in contanti. Il ragazzo è stato quindi arrestato e, in seguito all'udienza di convalida, il Gip ha confermato l'operato degli investigatori. Sono stati invece i poliziotti del commissariato Colombo ad arrestare un 53enne che, anche lui all'interno della sua macchina, vendeva droga: l'uomo è stato trovato in possesso di 125 euro in contanti, nove grammi di cocaina, 17 grammi di hashish; all'interno dell'abitazione sono stati trovati ulteriori 12 grammi di cocaina e 75 grammi di hashish. Anche in questo caso il gip ha convalidato la misura precautelare adottata. Infine, gli agenti del VI Distretto Casilino, durante uno specifico servizio volto al contrasto del fenomeno della vendita di sostanze stupefacenti nella nota piazza di spaccio di via Gian Battista Scozza, hanno arrestato due cittadini italiani, di 34 e di 18 anni, che addosso avevano 4 grammi di hashish, un grammo di cocaina e 30 euro in contanti. Per entrambi l'arresto è stato convalidato dal gip. Inoltre altre tre persone sono state arrestate dai poliziotti della Sezione Volanti, del commissariato San Lorenzo e del commissariato Romanina, in tre diverse circostanze.