Lunedì 10 Giugno 2024, 00:59

CAPANNELLE

L’ennesima vittima, la 63esima, della strada nella Capitale è un giovane spagnolo di appena 22 anni, Andreas Garcia Blanco. È stato falciato mentre attraversava la via Appia Nuova all’altezza di via Pizzo di Calabria, a Capannelle. L’incidente è avvenuto alle quattro della notte tra sabato e domenica. Il giovane, che si trovava a Roma per completare il percorso di studi con l’Erasmus, stava attraversando la strada nel grande incrocio vicino all’ippodromo, quando è stato travolto e ucciso da una Smart piombata a grande velocità e guidata da un ventiduenne.

Il ragazzo alla guida si è subito fermato per prestare soccorso. «Era sotto choc, disperato», ha raccontato un testimone ai primi soccorritori. Sul posto è intervenuta sulle prime una volante della polizia di pattuglia in zona, quindi sono arrivati i vigili urbani. Inutile, purtroppo, l’intervento dell’ambulanza del 118 ai cui sanitari non è rimasto altro che constare il decesso del ragazzo, dopo avere tentato il tutto per tutto per rianimarlo. Il conducente della Fiat 500 che lo ha investito è un italiano, quasi suo coetaneo, che in stato di choc è stato accompagnato presso il San Giovanni per gli accertamenti di rito. Apparentemente non sembrava in preda ai fumi dell’alcol o sotto l’effetto di stupefacenti, ma bisognerà attendere i risultati dei test effettuati in ospedale per stabilirlo con certezza.

DISTRAZIONE

A occuparsi dei rilievi, sono stati gli agenti del V Gruppo Prenestino, con l’ausilio di pattuglie del VII. Il tratto di via Appia Nuova interessato è stato chiuso per consentire le verifiche e le operazioni di pulizia della strada. Sott’accusa ci sono la velocità e una possibile distrazione del ventiduenne alla guida, accertamenti verranno effettuati anche sul suo telefonino per capire se fosse al cellulare. Così come verranno vagliate le immagini registrate dalle telecamere al semaforo per verificare se la Smart abbia rispettato o meno le segnalazioni semaforiche. Sarà l’inchiesta della magistratura, comunque, a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

