Sabato 10 Giugno 2023, 23:45

l titolare di una casa di riposo di Marino è finito in carcere con l’accusa di omicidio volontario per la morte di un’anziana di Roma. Ad arrestare il quarantaduenne è stata la polizia di Marino, su ordine della magistratura di Velletri.

L’uomo avrebbe provocato la caduta della donna e avrebbe atteso tutta la notte per chiamare i soccorsi, provando a tamponare l’ematoma con una busta di piselli surgelati nonostante i collaboratori gli avessero segnalato la gravità della situazione. Il tutto è avvenuto in una struttura per anziani immersa nel verde dei Castelli Romani, nel territorio di Marino, in zona Frattocchie. L’inizio della vicenda che ha portato l’indagato in carcere, in attesa di essere sentito dal giudice, risale ai primi giorni del mese scorso. Secondo la ricostruzione degli investigatori, nel tardo pomeriggio del 2 maggio il titolare della casa di riposo, G.F., si stava prendendo cura di una delle sue ospiti: una donna romana di 90 anni.



La “nonnina” era in sedia a rotelle e lui avrebbe provato a renderle la seduta più comoda. Tentando di spostarla l’avrebbe invece fatta cadere all’indietro, facendole sbattere la testa e provocandole una ferita. Vedendo la situazione, l’uomo avrebbe dovuto immediatamente chiamare il 112 per far intervenire i medici. Ma non ha fatto nulla di tutto ciò. Secondo i risultati delle indagini dei poliziotti, l’avrebbe rimessa a letto, mettendole una confezione di surgelati sull’ematoma. Inoltre non avrebbe consentito ai collaboratori di chiamare i soccorsi nemmeno quando, nella notte, gli hanno detto che la novantenne stava diventando cianotica. Lo ha fatto solo la mattina, al ritorno nella casa di riposo, comunicando però che l’anziana era caduta da sola dal letto. Così sarebbero passate diverse ore tra l’incidente e l’intervento dei medici.



IL RITARDO

Un ritardo che, secondo la Procura di Velletri, indicherebbe la volontà dell’uomo di accettare il rischio della morte della donna, forse per evitare accertamenti e conseguenze su di sé e sull’attività. Ecco perché la magistratura di Velletri, una volta avvenuto il decesso dell’anziana, ha contestato al quarantaduenne l’ipotesi di omicidio volontario con dolo eventuale e non l’omicidio colposo. Ma tutto sarebbe rimasto nel silenzio se il personale del pronto soccorso non avesse segnalato l’episodio alle forze dell’ordine, facendo partire le indagini. Una volta ricoverata, infatti, i medici hanno osservato un taglio sulla testa dell’anziana in coma e lo hanno comunicato, come da prassi, al commissariato di Marino. Una decina di giorni dopo, il 12 maggio, la novantenne romana è deceduta e gli agenti della Squadra Anticrimine, coordinati dal sostituto procuratore di Velletri Ambrogio Cassiani, hanno approfondito le indagini.



I COLLABORATORI

Ad incastrare il quarantaduenne sarebbe stato uno dei collaboratori, interrogato dalla Procura, oltre ad alcune intercettazioni. Il titolare della struttura avrebbe anche detto ai dipendenti di confermare la propria versione. In attesa dell’esito dell’autopsia, la Procura di Velletri ha chiesto e ottenuto dal giudice delle indagini preliminari un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, e così il titolare della casa di riposo è stato arrestato. Sull’attività sono scattati anche gli accertamenti di natura amministrativa, che potrebbero portare a salate sanzioni.

A quanto pare, infatti, la struttura era autorizzata a ospitare non più di sei persone autosufficienti, e ciò la rendeva esente dall’obbligo di avere a disposizione del personale medico. Invece, al momento dei controlli, i poliziotti hanno trovato undici ospiti, cinque in più dei sei autorizzati, diversi dei quali non autosufficienti. In attesa che il titolare dell’attività fornisca alla magistratura veliterna la sua versione di come sono andate le cose il 2 maggio scorso, parte degli anziani sono stati trasferiti in luoghi più idonei alle loro esigenze.