Sabato 25 Marzo 2023, 12:51 - Ultimo aggiornamento: 12:53

Domani stop alle auto in città con la quinta domenica ecologica, l'ultima tra quelle per ora calendarizzate dalla giunta comunale con la delibera dello scorso 20 ottobre. L'ordinanza del sindaco dispone dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30, il divieto di circolazione a tutti i veicoli a motore nell'area del territorio di Roma Capitale delimitata dal perimetro che coincide con quello della nuova Ztl della Fascia verde, anche se forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato.

Smog, a Roma il 26 marzo è la quinta e ultima domenica ecologica 2023. Stop traffico nella nuova fascia verde dalle 7.30



CHI È ESENTE

Dal divieto di circolazione sono esentati i veicoli a metano, a gpl, gli ibridi e quelli elettrici, i bi-fuel, gli euro 6, i ciclomotori a due ruote con motore quattro tempi almeno euro 2, i motocicli a quattro tempi almeno euro 3, i veicoli adibiti a servizio di polizia, sicurezza e emergenza, quelli che si occupano di pronto intervento e pubblica utilità, i veicoli adibiti al trasporto e smaltimento dei rifiuti. Deroghe anche per i mezzi del trasporto collettivo pubblico e privato, taxi e autovetture degli Ncc, i mezzi del car sharing e car pooling, i veicoli con le targhe del corpo diplomatico e di Città del Vaticano, i mezzi con contrassegno per invalidi, e poi medici e veterinari in servizio d'urgenza, i veicoli adibiti al trasporto di medicinali o materiale sanitario. Esentate anche le persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri purché i conducenti abbiano appositi inviti o attestazioni rilasciate dai ministri officianti. L'ordinanza prevede anche che vengano intensificati sull'intero territorio comunale i controlli per l'accertamento del rispetto delle norme relative al divieto di combustione all'aperto.

Roma, la truffa del pass per disabili: scoperti 260 furbetti che sostavano con lo speciale permesso



L'AREA

La zona della fascia verde arriva sul Grande raccordo anulare tra via Flaminia e via Salaria e, a Sud, nel tratto tra via Appia Nuova e via Ardeatina. Nel resto della città il perimetro della Ztl ha come confini viale Palmiro Togliatti, viale Kant, viale Jonio, via dei Prati Fiscali, via della Camilluccia, via della Pineta Sacchetti, via Leone XIII, via dei Colli Portuensi, viale Isacco Newton.

CAMBIO D'ORA

Questa notte le lancette si spostano in avanti di un'ora: arriva l'ora legale. Istituita nel 1965 per risparmiare sui costi energetici, terminerà il prossimo 29 ottobre con il ritorno dell'ora solare. Inizialmente il periodo dell'orario estivo era di quattro mesi, da maggio a settembre. Nei primi anni Ottanta fu allungato a sei e nel 1996, in accordo con gli altri Paesi europei, l'avvio è stato portato all'ultima domenica di ottobre. Secondo Terna, la società che gestisce la trasmissione nazionale dell'energia, nei sette mesi ci sarà un risparmio di circa 220 milioni di euro grazie a un minor consumo di energia elettrica di 410 milioni di kilowattora.

giampiero.valenza@ilmessaggero.it