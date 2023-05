Roma, nasce il Distretto Barberini: Cinema e Galleria d'Arte antica lanciano il biglietto gemellato

Ciò che non fecero i barbari, lo fecero i Barberini. Ma stavolta è nel segno della cultura. Cinema e museo, l'unione fa la forza, allora. Slogan quanto mai efficace visto che corona un progetto che punta a dare linfa al "Distretto Barberini". Complice, da un lato, la riapertura del Cinema Barberini sei mesi fa, e dall'altra, la lungimiranza della direttrice dello stesso Palazzo Barberini, Flaminia Gennari Santori. Così, proiezioni di film e visite alle mostre del museo avranno una bigliettazione gemellata. Dal 15 maggio al 30 giugno 2023 il Cinema Barberini offrirà ai visitatori delle Gallerie Nazionali l’ingresso alla tariffa speciale di 7 euro valido per tutti gli spettacoli in programma, dietro presentazione del biglietto di ingresso al museo.

Nello stesso periodo gli spettatori del Cinema Barberini avranno la possibilità di visitare Palazzo Barberini e la mostra “L’Immagine sovrana. Urbano VIII e i Barberini” al costo ridotto di 10 euro. Con lo stesso biglietto sarà inoltre possibile visitare anche la Galleria Corsini, entro 20 giorni dal primo utilizzo. L’iniziativa nasce nell’occasione del docufilm Borromini e Bernini. Sfida alla perfezione con la regia di Giovanni Troilo e distribuito da Nexo Digital, al Cinema Barberini per soli tre giorni il 15, 16 e 17 maggio 2023.

L'idea è quella di valorizzare al meglio e promuovere lo sviluppo dell’area di piazza Barberini in sinergia con i suoi "gioielli".