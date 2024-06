Giovedì 6 Giugno 2024, 05:35

Era un Beverly 300 della Piaggio, carrozzeria nera, sella e bauletto di colore marrone, carte anteriore e forcella grigio chiaro, lo scooter a bordo del quale fuggì via insieme con un complice ancora sconosciuto il killer di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, ucciso il 7 agosto del 2019 mentre era seduto su una panchina del Parco degli Acquedotti. Il mezzo è stato definitivamente individuato dopo che la polizia, tra aprile e maggio scorsi, ha ascoltato nei suoi uffici alcuni testimoni e il proprietario che ne aveva denunciato la scomparsa il 18 marzo di quell’anno ai carabinieri di San Lorenzo in Lucina. Si tratta di un ignaro avvocato di 52 anni, già nell’Avvocatura dello Stato e consulente del ministero dei Trasporti. Quel motorino rimase parcheggiato per lungo tempo in via Cesare Annessi, all’Alessandrino, a breve distanza dall’abitazione di Raul Esteban Calderon e venne dato alle fiamme nella tarda serata del 9 agosto del 2019, ovvero appena due giorni dopo il delitto. L’incendio provocò danni allo stabile, come riportato nella relazione della volante che si recò sul posto all’epoca. Nell’informativa depositata pochi giorni fa da carabinieri e polizia in Procura, gli investigatori riportano le testimonianze degli inquilini. Per alcuni era da diverse settimane che il Beverly era rimasto in zona, poi il misterioso incendio.

Un altro mistero, però, attende ancora una soluzione: chi guidava lo scooter? Una persona dal fisico mingherlino, con giubbetto jeans, guanti e casco integrale indosso. La fuga viene ripresa dalla telecamera di un bar di via Tito Labieno. Una donna? Oppure un sodale, di quelli di solito incaricato della fornitura e custodia di mezzi rubati e pronti a qualsiasi evenienza? Intanto oggi nuova udienza al processo contro Calderon.

