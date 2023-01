Depressione, all'ospedale di Colleferro una nuova cura con la Stimolazione magnetica

ll Parodi Delfino sarà la prima struttura pubblica in Italia ad offrire il servizio di stimolazione magnetica transcranica per il trattamento psichiatrico nell'ambito di un progetto di ricerca La Asl Roma 5 sarà la prima del sistema sanitario nazionale a offrire una terapia d'avanguardia per combattere la depressione.

Presso l'ospedale Parodi Delfino di Colleferro sarà disponibile la stimolazione magnetica transcranica (rTMS) un trattamento non invasivo, fino ad oggi accessibile solo in centri privati, che si è dimostrato efficace anche nei casi in cui la malattia è resistente ai farmaci.

Depression is when you don’t really care about anything. Anxiety is when you care too much, and over think everything. Having both is hell. — feelings (@sadtruthwords) January 13, 2023

«È un progetto che coniuga ricerca ed assistenza. Si tratta del primo servizio territoriale nell’ambito del Ssn a offrire questo tipo di trattamento, finora erogato esclusivamente in regime privatistico» ha sottolineato Giorgio Giulio Santonocito, Direttore Generale della Asl Roma 5. La rTMS dona speranza ai pazienti in cui tutte le altre terapie (come i farmaci) hanno fallito: «In una percentuale tra il 30% e il 60% dei depressi farmaco-resistenti la malattia va in remissione dopo il completamento del ciclo (circa 20 sedute) e i miglioramenti sono visibili già dal primo mese» spiega la dottoressa Luisa De Risio, psichiatra presso il centro di Colleferro dell'Asl Roma 5 e referente per il nuovo servizio.

Ma come funziona? Si utilizzano gli impulsi magnetici per modulare localmente l'attività cerebrale. Sperimentata già a partire dagli anni '80, la rTMS è sicura, altamente tollerata (senza tanti effetti collaterali dei farmaci) e rapida (si esegue in day hospital). Fino ad oggi in Italia questa terapia era disponibile solo in strutture private a circa 100 euro a seduta, per un totale di 2mila euro a ciclo. Il servizio erogato a Colleferro invece sarà gratuito e rivolto a tutti i cittadini del Lazio con depressione maggiore farmacoresistente, perché la rTMS sarà eseguita nell'ambito di un progetto di ricerca finanziato dal Ministero della Salute in quanto vincitore del bando di ricerca finalizzata del 2019.

L'obiettivo è mettere a punto un protocollo per trattare la depressione maggiore in modo rapido ed efficace nel sistema sanitario pubblico. La ricerca sarà condotta dal dottor Nicolò per il Dipartimento di Salute Mentale della Asl Roma 5, dal dottor Pettorruso del Dipartimento di Psichiatria dell'Università di Chieti e dalla dottoressa Zoratto dell'Istituto Superiore di Sanità. Per il futuro questa terapia potrà essere applicata anche alla cura di altri disturbi come dipendenze patologiche o disturbo ossessivo compulsivo.