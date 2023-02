Cyberbullismo, il docufilm "Cuoriconnessi" per 200mila studenti nella giornata internazionale dedicata all'uso positivo di Internet

In occasione della giornata internazionale di sensibilizzazione all’utilizzo sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie Safer Internet Day (celebrata in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo), la Polizia postale ha realizzato un evento multimediale in diretta streaming nell’ambito del progetto #cuoriconnessi, con la proiezione di un docufilm e testimonianze dirette di persone che hanno subìto atti di cyberbullismo e altre forme di “violenza” online. L’iniziativa, istituita e promossa dalla Commissione Europea, è un’importante occasione per stimolare le riflessioni delle ragazze e dei ragazzi non solo sull’uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno di loro. L’evento a cui sono attesi in collegamento più di 4mila scuole e oltre 200mila studenti, è rivolto alle studentesse e agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di I grado e delle classi prime, seconde e terze delle scuole secondarie di II grado, si svolgerà questa mattina 7 febbraio dalle ore 10.00. #cuoriconnessi è un progetto partito sette anni fa, di Unieuro in collaborazione con Polizia di Stato, con l’obiettivo di contrastare il cyberbullismo e promuovere un uso corretto della rete. All’iniziativa presenzieranno il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, il Vice Capo della Polizia con funzioni vicarie Prefetto Maria Luisa Pellizzari, l’Amministratore Delegato di Unieuro Giancarlo Nicosanti Monterastelli e, come ospite di eccezione, Marcell Jacobs campione olimpico e testimonial del gruppo sportivo “Fiamme Oro”. Si potrà seguire il tutto sul link della polizia di stato: https://www.youtube.com/user/poliziadistato