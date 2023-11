Martedì 21 Novembre 2023, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 07:54

Mentre i contagi da Covid hanno ripreso a crescere, a Roma e nel resto della regione non sono ancora partite le vaccinazioni per gli under 60 che non appartengono alla categoria dei fragili. O meglio, questi assistiti non possono ancora prenotare l'appuntamento sul portale Salute Lazio o tramite il call center, allo 06/164161841, nonostante alcuni medici di famiglia abbiano iniziato a estendere le iniezioni anche a loro. E così, mentre la campagna anti influenzale marcia a ritmi da record (già 771.028 vaccini inoculati fino a ieri mattina) quella per il Covid ha avuto un inizio più lento, con circa 37 mila persone che si sono finora sottoposte al richiamo. «La Regione sta lavorando bene, e non ci sono problemi di approvvigionamento delle dosi - spiega Alberto Chiriatti, vicesegretario regionale della Fimmg, la Federazione italiana medici di medicina generale - Ma alcune Asl stanno riscontrando una serie di problemi, che stanno rallentando la campagna».

I TEMI

LA SPINTA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Di base c'è la minore richiesta di vaccini da parte della popolazione, rispetto al periodo dello stato d'emergenza. Questa situazione si sta traducendo in una copertura considerata ancora non sufficiente proprio delle fasce più esposte (specialmente gli over 60), che restano in cima alle priorità del sistema sanitario regionale. Ma i ritardi di alcune Asl stanno creando problemi anche ai medici di base, che nella campagna anti influenzale finora hanno eseguito quasi il 90 per cento delle iniezioni (684.958), fermandosi però ancora a quota 22.625 per quanto riguarda il coronavirus: «Intanto abbiamo perso tutto il mese di ottobre, che sarebbe stato importante per spingere sulla co-somministrazione dei due vaccini nello stesso giorno», sottolinea Chiriatti. Le dosi anti Covid peraltro sono ancora distribuite in fiale da sei, che una volta aperte devono essere rapidamente utilizzate, obbligando i medici a raggruppare più assistiti nello stesso giorno e rendendo più difficoltosa l'organizzazione. «Alcuni distretti delle Asl confermano la consegna all'ultimo momento, costringendo i colleghi a fissare appuntamenti contemporanei con più persone senza nemmeno la certezza di avere i vaccini disponibili», racconta il dirigente della Fimmg.A imprimere un'accelerazione alla campagna di immunizzazione - che quest'anno non può contare sugli hub vaccinali - sarà l'avvio della collaborazione con le circa 400 farmacie romane disponibili a somministrare i vaccini anti Covid. La Regione ha da tempo chiuso l'accordo con le associazioni del settore, che da domani apriranno le loro agende alle prenotazioni, con iniezioni (gratuite per tutti) fissate a partire da lunedì 27. «Da questa settimana sono aperte le prenotazioni, dalla prossima si vaccina», conferma Eugenio Leopardi, presidente di Federfarma Lazio. Ma anche i medici di base stanno mettendo a punto un sistema per "mettere in rete" gli studi che hanno aderito alla campagna anti Covid, per vaccinare anche i pazienti dei dottori che non somministrano le iniezioni. L'obiettivo è di raggiungere un'adeguata copertura entro Natale.