Roma, corruzione: due avvocati agli arresti domiciliari e interdittiva per un magistrato

Due avvocati agli arresti domiciliari e tre misure interdittive nei confronti di un magistrato amministrativo, di un avvocato e di un commissario ad acta. È quanto disposto da un'ordinanza del gip di Roma eseguita dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo della Capitale. L'indagine, diretta dalla Procura, ha portato all'emanazione dell'ordinanza per i reati di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e di corruzione in atti giudiziari. Risultato di intercettazioni telefoniche e ambientali nonché analisi documentali sono la provvista probatoria su cui si fonda il provvedimento cautelare.

