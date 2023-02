Boom di partecipanti alla tanto gettonata "Corri Fregene"

È boom di presenze all’ottava edizione della “Corri Fregene”. Al tradizionale appuntamento hanno infatti partecipato 1.420 runners. «Grazie al percorso che si è snodato lungo le strade cittadine – precisa Angelo Giavara, presidente di Vivere Fregene che ha organizzato l’evento assieme alla società Isola Sacra – i partecipanti hanno apprezzato anche le bellezze della nostra Fregene». La gara di 30 chilometri, alla quale hanno aderito 450 atleti, rappresentava la novità di questa ottava edizione a cui sono affiancate le classiche 21 km, con al nastro di partenza 400 runners, e la tanto gettonata 10 km con la presenza di 570 persone. Nella categoria maschile dei 10 km vince Francesco Cappa (Città di Anagni) con 01:00:41 seguito da Gianluigi Di Romano (Atletica Monte Mario) e Antonio Nicola Marracino. In quella femminile invece si impone Lucia Mitidieri (Piano ma arriviamo) che precede Linda Tomassi (Palestrina running) e Maya Brunetti ((Forum sport center). Nella 21 km taglia per primo il traguardo il veloce atleta locale, Luca Scaramucci (Ascd Isola Sacra) seguito da Daniele Attanasio (Amatori Villa Pamphili) e da Valerio Lucci (Go Running). Sul gradino più alto delle quote rosa sale l’atleta di Fiumicino, Cecilia Flori (Atletica Villa Guglielmi) davanti a Luisa Corso (Piano ma arriviamo) e Luminita Lungu. «Non mi aspettavo questo successo vista la presenza di grossi nomi – afferma Scaramucci – che è frutto di duri allenamenti. È comunque di buon auspicio in vista della Roma-Ostia». I riflettori degli appassionati sulla 30 km dove Francesco Mascherpa (Runners Legnano) si è imposto scendendo sotto le due ore, tallonato da Rafal Nordwing (Lbm sport Team) e da Fabio Lupinetti (Atletica La Sbarra). Ottimo anche il tempo di Angelina Cavaleri (Gruppo Solidarietà) che è salita sul gradino più alto nella femminile assieme a Elisabetta Menesatti (Lbm sport team) e Natalya Tsyupka (Italiana running). «Sono soddisfatto della mia prestazione – precisa il comasco Mascherpa -. A circa 8 chilometri dall’arrivo ho accelerato e sono giunto solo a tagliare il traguardo. Una vittoria che rappresenta un buon viatico per la Roma-Ostia». Tra le note liete la presenza alla gara del 90enne Antonio Rau che ha corso nella 10 km. Al termine dell’evento sportivo presidente dell’Isola Sacra, Paolo Marino, ha espresso apprezzamento per il successo ottenuto dall’evento con il grosso numero di partecipanti. «È stata una bella domenica di sport sul litorale – sottolinea il vice-sindaco Ezio Di Genesio Pagliuca – a cui si è unita anche la “campestre” nel parco di Villa Guglielmi».