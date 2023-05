Coppia del Kenya si sposa nella Villa di Traiano ad Arcinazzo: la storia (e il viaggio) di Caterina e Amos

Dalle bianche spiagge di Malindi in Kenya ai monti dell’alta Valle dell’Aniene per dichiarasi amore eterno e pronunciare il fatidico “ Si”. E’ la storia di Caterina e Amos che hanno lasciato le calde acque dell’Oceano indiano per celebrare il loro matrimonio con rito civile nella splendida Villa dell’Imperatore romano Traiano agli Altipiani di Arcinazzo, vicino Subiaco a nord est della Capitale.

Il viaggio

Hanno preso un volo di linea con i loro famigliari e da Mombasa sono arrivati a Fiumicino e poi alla Villa di Traiano per coronare il loro sogno d’amore. “E’ proprio così, sembra incredibile ma è tutto vero – dice Luca Marocchi sindaco di Arcinazzo Romano sul cui territorio c’è la Villa dell’imperatore - complice involontario di questa cerimonia di due splendidi ragazzi di 28 e 30 anni, residenti a Malindi in Kenya è stato un cittadino di Arcinazzo che ha lavorato in Kenya e ha parlato loro di questa splendida testimonianza storica del grande imperatore romano e così sono venuti prima a vederla e poi hanno deciso di sposarsi agli Altipiani di Arcinazzo e insieme a loro i famigliari venuti dall’Africa, insieme ad altri amici che vivono in Italia”.

Naturalmente Caterina e Amos dopo il “ Si” hanno approfittato di questo lungo viaggio d’amore per visitare anche i dintorni di Arcinazzo Romano e le splendide città italiane con i loro tesori di arte e storia. “Resteranno in Italia un po’ di tempo – dice il sindaco – sono chiaramente andati a Subiaco a vedere i Monasteri Benedettini dove il Santo di Norcia ha meditato la sua regola nei tre anni di ritiro spirituale in una grotta e poi naturalmente la Capitale e i suoi tesori ma anche altre città italiane”. Un fatidico “ Si” pronunciato a migliaia di chilometri dalla spiagge di Malindi in Kenya per una location che aveva lasciato il segno e stregato Caterina e Amos quando avevano visitato la Villa d Traiano agli Altipiani, una località turistica a circa mille metri di altitudine: “ Indubbiamente con il verde che circonda la Villa e la stagione propizia – dice il direttore Marco Lo Castro - è stato un giorno speciale per i due giovani del Kenya e non poteva essere altrimenti, la Villa dell’imperatore li aveva veramente colpiti e sono rimasti entusiasti della cerimonia”.