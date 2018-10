Roma, Colleferro, formaggi e cocaina nell’azienda agricola: arrestati 3 spacciatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando i poliziotti gli hanno intimato l’alt ad un posto di controllo, M.L., italiano di 63 anni, ha accelerato la marcia ed è scappato. Chiesto aiuto all’altra pattuglia in servizio, dopo un breve inseguimento l’uomo è stato fermato. Apparso subito nervoso ed insofferente all’accertamento, ha cercato di disfarsi di 2 involucri di cellophane bianco, contenenti cocaina, nascosti nel foulard che indossava, facendoli cadere a terra. Tutto ciò non è però sfuggito agli agenti del commissariato di Colleferro, diretto da Angelo Vitale, che lo hanno arrestato. Dopo una breve indagine, hanno scoperto che il pusher era andato a rifornirsi in un’azienda agricola lì vicino e così sono andati a verificare. All’arrivo delle 2 volanti, accompagnate dall’unità cinofila antidroga, R.S., titolare 54enne della ditta, ha gridato «polizia, due macchine della polizia, che volete?», come ad avvisare qualcuno della loro presenza ma questo non è servito: entrati nel laboratorio dove si preparano i formaggi, i poliziotti hanno trovato F.M., italiano di 47 anni, intento a confezionare dosi di cocaina utilizzando un bilancino di precisione e del cellophane trasparente. Tutti e tre sono quindi finiti in manette per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.