Civitavecchia: in fiamme una gru al porto, l'incendio spento dai vigili del fuoco

Questa mattina squadre del Comando di Roma sono intervenute nel Comune di Civitavecchia in lungoporto Antonio Gramsci - Banchina 23, per un incendio di una Gru gommata portuale (usata per il sollevamento e spostamento merci). Sul posto una squadra VVF, una autobotte VVF, un'autoscala, carro autoprotettore e il capo turno provinciale. Il personale VVF, prontamente intervenuto provvedeva a spegnere l'incendio della Gru Portuale. Non ci sono persone ferite o intossicate.

Sabato 21 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA