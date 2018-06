Civitavecchia, tornano autovelox e targa system

Tempi duri per gli automobilisti civitavecchiesi con il piede troppo schiacciato sull'acceleratore e per quelli che parcheggiano fuori dagli spazi consentiti. Dall'inizio di luglio, la Polizia municipale ha infatti comunicato una massiccia campagna di controllo con autovelox e targa system su diverse strade principali della città. Le uscite con i due strumenti cominceranno dal 2 luglio e si protrarranno fino al 31, anche se non consecutivamente. I controlli saranno sempre a coppia, sia di mattina che di pomeriggio: si comincia con l'autovelox (al mattino ore 8,30-10,30, il pomeriggio 15-17) e si prosegue con il targa system (al mattino ore 11,30-13, il pomeriggio 18-19,30). Giova ricordare che con quest'ultimo apparecchio, oltre alle auto in divieto di sosta, vengono sanzionate anche quelle prive di assicurazione e non in regola con la revisione. Quindi, se si vogliono evitare salate sanzioni, sarà meglio prestare attenzione non soltanto a come si guida, ma anche ai documenti della vettura. Come detto, autovelox e targasystem verranno utilizzati sulle strade di maggior transito di Civitavecchia e in quelle dove il fenomeno del parcheggio selvaggio è più presente.

Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:56



© RIPRODUZIONE RISERVATA