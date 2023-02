Martedì 28 Febbraio 2023, 08:20 - Ultimo aggiornamento: 08:28

Ormai gli incidenti non si contano più. L'ultimo ha coinvolto un anziano alla guida della sua auto. Mentre si trovava sulla «strada degli ungulati», come è diventata per tutti via del Fontanile di Mezzaluna: un cinghiale all'improvviso è sbucato dal nulla provocando l'inevitabile scontro. Poteva finire molto male perché su quel viale, appena fuori dall'abitato di Maccarese Stazione, si procede a velocità sostenuta. Per fortuna tutto è finito con una sbandata dopo la frenata con rischio di un frontale contro un'altra auto, danni alla carrozzeria, l'enorme spavento. Ma l'episodio ha riacceso le polemiche, perché i residenti non si rassegnano a dover convivere con il rischio di finire sottosopra nei campi dopo aver evitato un animale anche di 150 chili.

Pericolo cinghiali, chiuso il parco di Villa Pamphilj: «Paura tra le famiglie»



LE ZONE

I cinghiali hanno invaso la collina tra l'Aurelia e Torre in Pietra, pascolano nel parco della Leprignana e girano nei campi agricoli danneggiando vigneti e raccolti. Naturalmente finendo in mezzo a una strada di grande percorrenza che collega l'Aurelia a Fregene e a Maccarese. Così, dopo le proteste, si tenta la carta delle denunce. «Considerate le insufficienti azioni messe in campo dalla Regione dell'area politiche di prevenzione e conservazione della fauna selvatica spiega Dario Alleva, residente del comprensorio della Leprignana l'assenza di risposte e di azioni da parte dell'amministrazione di Fiumicino, abbiamo presentato l'esposto alla Procura, tramite il Comando Carabinieri Forestali, nel quale si richiede di ravvisare se non ricorrano gli estremi di violazione dell'articolo 328 del codice penale per la negligenza finora dimostrata dagli organi preposti. Omissione di atti d'ufficio che sarà l'organo giudicante a stabilire». Lo stesso Alleva, un paio di mesi fa, ha investito con la sua auto un cinghiale.

I PRECEDENTI

«C'è un'inerzia assurda aggiunge un palleggiamento di competenze che non consente nemmeno di affrontare il problema, figuriamo di risolverlo. Il sovrannumero di cinghiali pone in costante pericolo la sicurezza e l'incolumità pubblica di centinaia di residenti del comprensorio. Ci sono state aggressioni fisiche all'interno del parco e siamo preoccupati per i nostri bambini».

Cinghiale contro lo scooter sulla Cassia, un centauro finisce in coma

Comprensorio a parte, il problema della sicurezza riguarda migliaia di persone. I cinghiali hanno invaso tutta la zona. Il primo insediamento è avvenuto nell'oasi di Castel di Guido, proprio accanto all'uscita dall'Aurelia per Fregene, dove ci sono stati già tanti incidenti perché gli ungulati, anche in pieno giorno, attraversano la strada specie se sono inseguiti dai lupi che da una decina di anni si sono stabiliti all'interno dell'area protetta. Un altro gruppo numeroso si è riprodotto sulla collina della Leprignana, con viale del Fontanile di Mezzaluna spartiacque di attraversamento continuo tra le sponde del fiume Arrone, la campagna di Maccarese e l'abitato. E ora che la primavera è alle porte, il rischio di scontri si moltiplica perché gran parte di Roma nord, specie nei fine settimana di sole, si riversa sul litorale passando per quel bel viale pieno di vegetazione. Dalla quale, in qualsiasi momento, potrebbe spuntare un cinghiale di grandi proporzioni trasformando una spensierata gita al mare in tragedia. Qualche settimana fa si sono incontrati i rappresentanti dei due enti gestori della Riserva Statale Litorale romano, Comune di Roma e di Fiumicino. Un tavolo tecnico in cui è stato tra l'altro deciso di «avviare le procedure per l'affidamento di un incarico per la mappatura della popolazione del cinghiale all'interno della Riserva». Un censimento, utile per conoscere l'entità di un fenomeno, purtroppo ormai fuori controllo.