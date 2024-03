Trovato un cincillà in strada vicino Roma. «Sembrava un topo». L’esperto: «Non è pericoloso, ma può portare malattie»

Erano arrivati nei pressi dell’abitazione della loro figlia, a Monterosi, fuori Roma e dopo aver parcheggiato l’auto hanno notato un piccolo animale scorrazzare vicino al marciapiede. «Si muoveva in maniera goffa e sembrava un topo», dice a “Il Messaggero” Luciano. In realtà quel batuffolo grigio dalla forma rotondeggiante era un cincillà. «Non è pericoloso - osserva l’etologo Andrea Lunerti - ma è opportuno prestare attenzione. Sono specie comuni in Italia e più che una fuga, il suo avvistamento sembrerebbe legato a un abbandono».

Cincillà in strada a Monterosi

Nessun timore dunque per l’uomo e sua moglie giunti nei giorni scorsi a Monterosi per andare a trovare la loro figlia e il nipotino.

I cincillà appartengono alla categoria di roditori originari del Sud America, in particolare dalla zona delle Ande. La loro presenza viene spesso confusa erroneamente con il classico ratto che abitualmente si vede ruzzare tra i rifiuti sparsi lungo le strade della Capitale.

«In passato, il cincillà veniva allevato o cacciato per la sua pelliccia. Ora però è diventato un animale da compagnia», sottolinea Lunerti. Generalmente hanno un buon carattere, sono molto docili e raramente mordaci. «Sono abituati a un’alimentazione e temperature prettamente casalinghe. E in questa stagione possono essere relativamente preparati al freddo. Il suo avvistamento - dice ancora l’etologo - potrebbe essere la causa di un abbandono probabilmente per motivi di salute». «I cincillà sono portatori di alopecia e di altri parassiti esterni che, se rilasciati in ambienti naturali, possono divenire ricettacolo di malattie. È sempre opportuno - conclude Lunerti - evitare di catturarli nell’immediato, ma sottoporli a un controllo medico».