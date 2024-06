Mercoledì 5 Giugno 2024, 06:42 - Ultimo aggiornamento: 07:07

«Te sei una bomba atomica.. una figura troppo importante». Marcellone Colafigli faceva paura a chiunque. Il suo fedele autista e guardaspalle il 36enne Fabrizio Fabriani così gli diceva mentre un’ambientale dei carabinieri di via In Selci captava i loro dialoghi a bordo della Classe A. Fabriani, dopo l’arresto del suocero, aveva paura di essere tirato in ballo perché si accompagnava proprio con lui. Ma per fargli capire che non doveva preoccuparsi, Marcellone lo rassicurava fornendogli una sintesi eloquente del suo rango criminale. Anche se qualcuno avesse voluto fargli «una cattiveria» lui sarebbe stato pronto a difendersi perché «questi so’ 40 anni che vanno avanti col nome mio, si so’ arricchiti e mo’ che ca.. volete?». In merito alla paura che incuteva, poi, lui aveva una sua idea: «Non è paura, ma rispetto». Tranquillo e glaciale, come il Bufalo di Romanzo Criminale che a lui si ispira, chiariva che la sua fama dipendeva dalla sua risolutezza, mentre gli altri «pa pa pa pa solo chiacchiere» parlano solo e non passano ai fatti.

LE RAPPRESAGLIE

Marcellone la Banda della Magliana aveva contribuito a fondarla, il suo è un pezzo di storia di malavita. Tra gli anni ‘70 e ‘80 le batterie di rapinatori della Capitale capiscono che possono fare altri affari mettendosi insieme, prima col sequestro del Duca Grazioli, poi con la droga. Colafigli viene attirato nel gruppo dall’amico fraterno Franco Giuseppucci, Er Negro, legato all’eversione nera. Sarà per vendicare il suo assassinio che con l’Accattone, al secolo Antonio Mancini, la sera del 16 marzo del 1981 diviene protagonista di un rocambolesco agguato ai pesciaroli di Donna Olimpia, ossia i fratelli Mario e Maurizio Proietti contro cui sparano all’impazzata. Maurizio morirà. Colafigli e Mancini cercheranno la fuga asserragliandosi sui tetti, braccati dalle forze dell’ordine, facneodsi scudo persino coi bambini. Colafigli è stato ritenuto il mandante dell’omicidio di “Renatino” Enrico De Pedis, il boss della Banda. Nonostante i morti sulla coscienza, sempre parlando con Fabriani mentre in auto si dirigono in un bar di Ostia, ricordando l’esecuzione di Amleto Fabiani, detto “er voto” avvenuta il 15 aprilE dell’80, ci tiene a puntualizzare di essere una persona seria e giusta, «io te lo giuro... sono serio ma pure giusto». Colafigli fu uno tra i primi ad appellarsi all'infermità mentale per attutire la portata delle conseguenze giudiziarie. Lui che era uno dei "drizzatorti" più ricercati, per la sorella che lo ospitava nella sua casa dell’Axa, aveva patito tali sofferenze nell'infanzia da riportare traumi indelebili. Dal manicomio criminale di Aversa prima e del carcere di Rebibbia, poi, piuttosto Marcellone avrebbe continuato a consolidare e espandere i suoi affari con nuove alleanze e contatti spesso conosciuto proprio durante la detenzione.

FUGA ALL’ESTERO

«L'eccezionalità dell'attitudine delinquenziale del Colafigli - scrive il gip nell’ordinanza di arresto - è resa evidente non solo dalla sua disinvoltura nell’intrattenere legami con figure criminali di primo piano o dalla facilità nel compimento di reati di varia natura ma, ancor più, dall’impermeabilità al trentennale periodo di carcerazione non essendo mutate né l’indole né la conoscenza delle dinamiche criminali nel territorio romano e nazionale». E non appena avuta l’occasione di tornare libero anche se solo per lavorare, non ha esitato a metter su «un rilevante numero di importazioni di cocaina e hashish, con abilissime modalità sia nell'escogitare il trasferimento del denaro ai fornitori colombiani sia nel trasporto del narcotico, sfruttando canali italiani ed esteri e programmando, infine, di fuggire all’estero con i proventi delittuosi in un prossimo futuro mediante l’utilizzo di documenti falsi».

