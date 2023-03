Violenza e stalking, a Roma arrivano i centri a supporto delle donne: tutti i casi in cui chiamare (e i numeri utili)

Il numero è il 1522: è quello dove chiunque può chiamare per segnalare episodi di violenza e stalking. Dietro c’è la rete dell’assistenza che i centri antiviolenza offrono a ogni donna che abbia bisogno di aiuto per superare qualsiasi tipo di violenza di genere: psicologica, fisica, economica, domestica, sia all’interno che all’esterno del nucleo familiare. Il 1522 è attivo tutto il giorno senza interruzione ed è collegato al sito www.1522.eu. I centri antiviolenza possono essere di competenza della Regione Lazio e del Comune e ce ne sono attivati 3 all’interno degli Ospedali Grassi di Ostia, San Camillo Forlanini e Umberto I. Più quattro sportelli di informazione e supporto per uscire da situazioni di violenza. Ci si può mettere in contatto sia telefonando che inviando un messaggio whatsapp o un’email. Per “violenza fisica domestica” si intende: lancio di oggetti, spintonamento, schiaffi, morsi, calci o pugni, percosse, soffocamento, minaccia con (o uso di) arma da fuoco o da taglio, segregazione, ricorrono nei reati di percosse, lesioni personali, violenza privata, violazione di domicilio, sequestro di persona. Come “violenza sessuale”: imposizione di pratiche sessuali indesiderate o di rapporti che facciano male fisicamente e che siano lesivi della dignità, ottenuti con minacce di varia natura.

La “violenza psicologica” è data da attacchi verbali (insulti, derisione, molestia verbale, denigrazione); azioni per isolare la donna e allontanarla dalle relazioni sociali di supporto in modo da limitare la sua indipendenza; gelosia e ossessività; minacce verbali di abuso, aggressione o tortura nei confronti della donna e/o della sua famiglia, dei figli, degli amici; minacce ripetute di abbandono, divorzio, inizio di un’altra relazione se la donna non soddisfa determinate richieste; danneggiamento o distruzione degli oggetti di proprietà della donna; violenza sugli animali cari alla donna e/o ai suoi figli/e. La voce “violenza economica” contempla casi in cui si tenti di ostacolare o impedire la ricerca o lo svolgimento di un lavoro; limitare o negare l’accesso alle finanze familiari; nascondere la situazione patrimoniale e le disponibilità finanziarie della famiglia; impedire alla donna l’uso e/o sottrarre la sua carta bancomat; non adempiere ai doveri di mantenimento stabiliti dalla legge; appropriarsi dei risparmi o dei guadagni del lavoro della donna e usarli a proprio vantaggio; sottrarle i documenti quali passaporto, permesso di soggiorno, documenti sanitari; svuotare il c/c in previsione della separazione. Infine, lo “stalking” è il comportamento controllante messo in atto da chi è stato il più delle volte rifiutato con telefonate e/o sms di minacce e insulti, appostamenti, ossessivi pedinamenti. È un reato sanzionato dal nostro codice penale (art. 612-bis).

I centri antiviolenza (CAV) di competenza comunale sono: Municipio I CAV “Alessia e Martina Capasso” Indirizzo: Circonvallazione Trionfale, 19 (Municipio I) Telefono: 06.69617913/ 06.69617873 Cellulare: 3316493913 (attivo H24 anche per WhatsApp) Mail: cavtrionfale@differenzadonna.it Partner: Associazione Differenza Donna Orari Lunedì 9.00 – 16.00 Martedì 9.00 – 16.00 Mercoledì 9.00 – 16.00 Giovedì 9.00 – 17.00 Venerdì 9.00 – 16.00 Centro Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa – Onlus Indirizzo: Viale Mazzini, 73 (Municipio I) Telefono: 06.37518261- 06.37518262 Mail: telefonorosa1988@gmail.com Orari Lunedì 10.00- 13.00 14.00 – 19.00 Martedì 10.00- 13.00 14.00 – 19.00 Mercoledì 10.00- 13.00 14.00 – 19.00 Giovedì 10.00- 13.00 14.00 – 19.00 Venerdì 10.00- 13.00 14.00 – 19.00 Municipio II CAV “Franca Rame” Indirizzo: Via Dalmazia, 25 (Municipio II) Telefono: 06.67105191 - 3384715978 Mail: cav.municipio2@gmail.com Orari Lunedì 10.00- 13.00 14.00 – 18.30 Martedì 10.00- 13.00 14.00 – 18.30 Mercoledì 10.00- 13.00 14.00 – 18.30 Giovedì 10.00- 13.00 14.00 – 18.30 Venerdì 10.00- 13.00 14.00 – 18.30 Municipio III CAV Titano Indirizzo: Via Titano, 3 (Municipio III) Telefono: 06.69604434 Mail: cav.titano@gmail.com Altro contatto: https://m.facebook.com/cavtitano/ Partner: Associazione “Casa delle Donne Lucha Y Siesta” Orari Lunedì 10.00– 18.00 Martedì 10.00– 18.00 Mercoledì 10.00– 18.00 Giovedì 10.00– 18.00 Venerdì 10.00– 18.00 Municipio IV CAV “Paola Lattes” Indirizzo: Via Siro Solazzi, 3 (Municipio IV) Telefono: 06/85386922 Mail: cavsolazzi@gmail.com Partner: Associazione “Telefono Rosa” Orari Lunedì 10.00- 13.00 -14.00 – 18.30 Martedì 10.00- 13.00 -14.00 – 18.30 Mercoledì 10.00- 13.00 -14.00 – 18.30 Giovedì 10.00- 13.00 -14.00 – 18.30 Venerdì 10.00- 13.00 -14.00 – 18.30 Municipio V CAV "Angelina Merlin" Indirizzo: Via Roberto Lepetit 176 edificio III scala B (Municipio V) Telefono: 3666521451 Mail: cav5.merlin@gmail.com Partner: Associazione "Casa delle Donne Lucha Y Siesta" Orari Lunedì 10.00- 18.00 Martedì 10.00- 18.00 Mercoledì 10.00- 18.00 Giovedì 10.00- 18.00 Venerdì 10.00- 18.00 Municipio VII (ex VI) CAV “Irma Bandiera” Indirizzo: Via Cornelio Sisenna, 53 (Municipio VII, ex Municipio VI) Telefono: 06.93567964 Cellulare: 366 938 4736 (attivo H24 anche per WhatsApp) Mail: cavsisenna@gmail.com Partner: Associazione “Differenza Donna” Orari Lunedì 9.00 - 16.00 Martedì 9.00 - 16.00 Mercoledì 9.00 - 16.00 Giovedì 9.00 - 17.00 Venerdì 9.00 - 16.00 Centro Antiviolenza Comunale "Donatella Colasanti e Rosaria Lopez" Indirizzo: via di Torre Spaccata 157 (Municipio VII, ex Municipio VI) Telefono: 06.23269049 - 06.23269079 Cellulare 366 938 4721 ( utilizzabile anche con app di messaggistica ) Mail: cavcomunale@differenzadonna.it Partner: Associazione "Differenza Donna" Orari: Da Lunedì a Domenica H24 Municipio VII