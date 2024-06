I Cento Pittori Via Margutta a Castel Gandolfo dal 14 al 16 giugno 2024: il borgo inondato da stand e colori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da venerdì 14 fino al 16 giugno il borgo antico di Castel Gandolfo accoglierà pennelli, colori e cavalletti. Il caratteristico centro storico sarà la splendida cornice per la mostra“Cento Pittori via Margutta” a Castel Gandolfo curata dalla nota Associazione Cento Pittori via Margutta - nata nel lontano 1970 e attiva a Roma in via Margutta dal 1953. In piazza della Liberta, uno dei luoghi più suggetivi dei Castelli Romani per il suo affaccio sul lago Albano e per i caratteristici locali, verranno presentati 60 artisti, con i loro storici stand che da decenni appassionano gli amanti della pitturaL'evento è promosso direttamente dal comune di Castel Gandolfo, nell’ambito della rassegna culturale “Una Primavera di Eventi a Castel Gandolfo” e sarà inaugurato venerdì 14 giugno, alle 17, alla presenza delle autorità locali.“Questo splendido centro - ha dichiarato il presidente dei Cento Pittori, Luigi Salvatori - diventeràun grande luogo di incontro tra gli artisti e i cittadini, dove arte e società si mescoleranno, sullo sfondo scenografico del Palazzo Pontificio, progettato dall’architetto Carlo Maderno, nel periodo di transizione tra il tardo rinascimento e il primo barocco e la stupenda cupola della Chiesa di San Tommaso da Villanova progettata dal Bernini. Venire a vedere la mostra sarà anche l’occasione di visitare gli interni di questo edificio dove sono esposti, nella ricca Pinacoteca, i ritratti di 33 Papi dalla fine del Cinquecento ad oggi, dipinti dai più grandi artisti dal rinascimento fino ai nostri giorni (gli originali son esposti ai Musei Vaticani)”. Il Vicepresidente Antonio Servillo aggiunge: “Tutti i cittadini di Castel Gandolfo, i numerosi romani che lo abitano ma anche i tanti turisti che affolleranno il weekend, avranno la grande occasione di poter ammirare le opere ed i lavori di tanti artisti straordinari, all’ombra della Cupola del Bernini della Chiesa di San Tommaso”.“Grazie alla rassegna culturale che quest’anno stiamo realizzando con il contributo della Regione Lazio, abbiamo il grande piacere di poter ospitare, a distanza di qualche anno, un nuovo importante e prestigioso appuntamento con la storica mostra dei Cento Pittori di via Margutta. Per un intero fine settimana la piazza del borgo si trasformerà in un grande atelier d’arte a cielo aperto, impreziosendo ancora di più il nostro salotto”, ha commentato il Sindaco Alberto De Angelis.In contemporanea, i giorni 15 e 16 giugno l’Associazione culturale Incanto in collaborazione con l’Amministrazione Comunale presenterà la mostra di pittura “Colori dell’Anima” in memoriam dell’artista Pietro Stornelli, nella Sala Consiliare “Marcello Costa” del Comune (orario mostra 10-13 16-19), evento promosso da Anna Stornelli, e Raffaella e Maurizio Lisi.I Cento Pittori Via Margutta a Castel Gandolfo sarà visitabile, con accesso gratuito, con i seguenti orari:venerdì 14: dalle ore 15,00 alle ore 23,00 circa.sabato 15 dalle ore 10,00 alle ore 23,00 circadomenica 16 dalle ore 10,00 alle ore 21,00 circa