Roma, incendiato il portale di una chiesa e croce divelta a Castel Gandolfo

Incendiato il portale del santuario Madonna della Cona in piazza Cesare Battisti, a Castel Gandolfo, e divelta la croce in legno che si trova nel piazzale. Sale la tensione nelle piccole cittadine dei paesi castellani di Marino e Castel Gandolfo che negli ultimi giorni sono state protagoniste di una serie di episodi che hanno colpito chiese e simboli religiosi.Giovedì notte preso di mira un ex luogo di culto che si trova nel centro storico, vicino alla sede papale. Nessuno ha visto e sentito nulla. Si tratta di una chiesetta sconsacrata, utilizzata per ospitare mostre di pittura ed eventi del Comune. Il portale d’ingresso è completamente annerito dalle fiamme. La croce di legno, che si trova vicino il piccolo santuario e che poggiava un su un saldo basamento in cemento, è stata trovata a terra dall’assessore Alberto De Angelis.Due casi nel giro di cinque giorni a Castel Gandolfo e uno a Marino circa due settimane fa. Il 2 luglio scorso, sempre nel Comune di Castel Gandolfo, nellachiesa dell’istituto scolastico materno ed elementare Paolo VI hanno dato fuoco alla porta d’ingresso sotto al belvedere di piazzale Giovanni XXIII ed è stata rilevata anche una scritta in norvegese che diceva «sento odore di cristiani». Anche in quel caso è stata sporta denuncia contro ignoti. I carabinieri della stazione di Castel Gandolfo stanno cercando di trovare informazioni e acquisire immagini di videosorveglianza. A Marino è stato colpito un simbolo della Comunità: la Madonna di piazza Europa. Sull’episodio stanno indagando gli uomini del Commissariato di Polizia di Marino. La statua è stata posizionata nel giardino sei anni fa per volontà del presidente del quartiere Remo Paterna e del parroco della basilica di San Barnaba Don Pietro.