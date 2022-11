Martedì 8 Novembre 2022, 12:28

I controlli stradali, a Carpineto Romano, paesino tra i Monti Lepini, sono finiti con una sorpresa. Tra i tanti veicoli fermati durante il fine settimana, anche un carro funebre non in regola. Probabilmente nemmeno i carabinieri si aspettavano un conducente così indisciplinato alla guida di un mezzo destinato al trasporto del caro estinto. L'autista, un 52enne del posto, non solo è risultato senza copertura assicurativa e revisione del veicolo, ma anche senza patente. La stessa gli era stata revocata il 23 settembre del 2013 dalla Prefettura di Latina per mancanza di requisiti psicofisici. Da allora la guida irregolare gli era stata contestata per ben 4 volte. L'uomo, un vero collezionista di denunce per infrazioni al Codice della strada, era stato sempre trovato in possesso di veicoli diversi, tutti sequestrati con provvedimento di confisca. Da accertamenti è emerso che il carro funebre era sprovvisto di assicurazione dal 2017 e la revisione era stata ripetutamente omessa poiché scaduta nel 2018, nel 2020 e nel 2022.

LE SANZIONI

Il 52enne, senza documenti di circolazione, ha tentato di giustificarsi, ma per lui ovviamente, trattandosi di un recidivo, non c'è stato nulla da fare: multa per oltre 500 euro e sequestro del mezzo. Nel corso dei controlli, svolti dai carabinieri della compagnia di Colleferro, diretti dal capitano Vittorio De Lisa, sono state identificate quasi 200 persone e fermati 126 veicoli. Non solo arterie stradali, ma anche numerosi locali pubblici che nel fine settimana vengono presi d'assalto dai giovani, sono finiti sotto la lente di ingrandimento del comando colleferrino. La lotta alla movida sfrenata e senza regole, a Colleferro e nelle immediate vicinanze, è una priorità per l'Arma che, ogni fine settimana, predispone un'attività di controllo sulle principali strade al fine di prevenire gli incidenti causati da chi si mette al volante dopo aver alzato troppo il gomito. In questo contesto si colloca la denuncia, da parte del Nucleo Radiomobile, di un 27enne di Segni, sorpreso alla guida di un'auto con tasso alcolemico superiore al consentito. L'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo per 30 giorni, mentre la patente di guida è stata ritirata per il conseguente periodo di sospensione che sarà disposto con ordinanza prefettizia. In tutto sono state elevate multe per un totale di 2000 mila euro.