Capodanno a Roma, Atac: «Servizio sarà svolto come da programma»

Capodanno a Roma. Per quanto riguarda la notte del 31 dicembre il servizio di metro e bus sarà svolto come da programma, fa sapere l'azienda dei trasporti capitolini. Atac precisa che sono infondate le voci riportate da notizie di stampa che alludono a problemi nella copertura dei turni del personale di esercizio: in questi giorni l’organizzazione interna è al lavoro per il riordino delle turnazioni sulla specifica programmazione da attuare.





Atac inoltre fa sapere che la valutazione dei potenziamenti dei servizi di trasporto è, in tutta evidenza, di competenza dell’Amministrazione Capitolina: conseguentemente l'azienda ha provveduto ad individuare i turni di presenza del proprio personale atti a garantire detti potenziamenti. Tantomeno è compito di Atac – come erroneamente riportato - indicare a Cotral la quantità di servizio da erogare sulle linee di competenza regionale.Infine, Atac sottolinea di avere per tempo convenuto con le organizzazioni sindacali modalità applicative e organizzative dei servizi di fine anno, per il tramite di apposito accordo sottoscritto.