Cantine sotto il mare, il vino underwater alla prova degustazione di Ais Lazio: i risultati tra tipologie standard e versioni subacquee

Dalle vigne ai fondali marini per poi finire sulle tavole dei consumatori: i vini affinati in mare sono la nuova scommessa dell’enologia italiana, una forma di logistica subacquea che consente a bianchi, rossi e rosati di maturare in un ambiente decisamente differente da quello delle cantine, mantenendo però inalterate, se non migliorandole, le qualità organolettiche. Queste le premesse produttive dei cosiddetti under water wines, presenti sul mercato da alcuni anni; ma si tratta di una strategia di marketing oppure è una reale prospettiva di cambiamento?

Per cercare di dare una risposta attendibile al quesito l’Associazione italiana sommelier delegazione del Lazio in collaborazione con la Jamin Portofino UnderWaterWines, società di ingegneria subacquea fondata nel 2015, ha organizzato nei giorni scorsi una degustazione ‘alla cieca’ di sei differenti tipologie di vini marini, affinati in altrettante diverse località del Mediterraneo e prodotti nel pieno rispetto delle Doc regionali di ciascuna varietà. In degustazione sono finite, accanto alle varianti subacquee, analoghe bottiglie di provenienza ‘terrestre’, ma gli assaggi si sono svolti con le etichette rigorosamente coperte per non influenzare il pubblico al momento di bere l’una o l’altra tipologia del medesimo vino ma affinato o in cantina o in mare.

Affinato in mare o in cantina: i risultati

La degustazione organizzata da Ais Lazio, che non puntava a designare un vincitore assoluto tra le due differenti tecniche di affinamento, ha avuto come obiettivo quello di verificare la congruenza di un metodo rispetto ad un altro, mettendo nel contempo in luce le eventuali differenze tra un vino maturato e conservato in una cantina con un suo omologo subacqueo.

Per la cronaca tutti gli assaggiatori, pur con differenti gradi di competenze e conoscenze in campo enologico, hanno saputo distinguere gli under water wines dalle versioni standard. Un risultato che ha premiato gli sforzi della Jamin Portofino UnderWaterWines, l’azienda di Portofino che ha messo a disposizione le bottiglie per l’evento di Ais Lazio e che attualmente affina 200 diverse tipologie di vini nelle acque marittime di Portofino, Termoli, Ravenna, Acquappesa.

“Affinare sott’acqua produce miglioramenti organolettici per il vino e ne incrementa alcune peculiarità, ma soprattutto genera moltissimi benefici per tutti noi che sono quelli legati all’ambiente, al risparmio di energia, alla sostenibilità ed al risparmio di suolo – afferma Antonello Maietta, presidente del Cda della Jamin Portofino UnderWaterWines -. In questa occasione abbiamo assaggiato sei tipologie di vini diversi di sei differenti regioni, ciascuno rispondente ad una determinata Doc, e all’interno di ciascuna tipologia abbiamo assaggiato sia il campione affinato in subacquea sia il campione rimasto a terra.

L’assaggio è l’unico modo per superare quel minimo di diffidenza che naturalmente può esserci da parte di tutti”.

Ma quali vantaggi apporta, in concreto, il cantinamento marino al prodotto enologico? “Vini con determinate caratteristiche in affinamento subacqueo incrementano il loro valore dal punto di vista del profilo organolettico. Quindi sono un pelino più buoni perché acquisiscono maggiore profondità olfattiva e gustativa – aggiunge il presidente Maietta -. Inoltre l’ambiente sottomarino è come se frenasse l’invecchiamento del vino. Nel cantinamento subacqueo gli elementi caratterizzanti sono legati soprattutto alla temperatura e al buio, ricostruibili certamente anche a terra, ma quello che non possiamo ricostruire a terra è la pressione che, quando si arriva a profondità intorno ai 50, 60 metri, influisce in termini positivi nell’evoluzione del vino”.

“È un settore ancora di nicchia, se si pensa che nel 2022 nel mondo intero sono state prodotte circa 400.000 bottiglie di vini affinati in subacquea, che rappresentano un’inezia rispetto alla produzione globale – conclude il presidente della Jamin Portofino UnderWaterWines -. Nel panorama internazionale l’Italia ha comunque una buona posizione, anche se i primi in ordine di tempo ad aver sperimentato questa metodologia sono stati gli spagnoli, seguiti da noi e, subito dopo, dalla Francia, soprattutto con gli champagne. Noi però abbiamo imparato, da italiani, a non limitarci a rendere una sola categoria di vini fruibili con questa tecnica; tant’è che grandi soddisfazioni le stiamo ottenendo con gli spumanti ed i passiti, oltre che con i bianchi, rossi e rosati. Ma il nostro Paese è avanti anche sotto il profilo dell’aspetto scientifico, perché la prima ricerca sull’argomento è italiana ed è stata realizzata da noi in collaborazione con l’università di Firenze, Dipartimento di enologia”.