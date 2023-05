Affile, il fiuto dei due cani di famiglia salva due anziani dalle fiamme

I cani di famiglia evitano una tragedia sicura e salvano due anziani dalle fiamme. Poi arrivano i pompieri spengono l’incendio e li portano fuori dall’abitazione. A scatenare le fiamme un probabile corto circuito, fa sapere il sindaco del paese. E’ accaduto ad Affile caratteristico borgo della Valle dell’Aniene a due passi dalla cittadina di Subiaco. A prendere fuoco alle prime ore di ieri mattina, intorno alle 6,30, un appartamento a due livelli non lontano dal centro storico del paese in vicolo Santa Croce.

Il borgo famoso per il suo vino cesanese, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, era ancora avvolto dal tepore del sonno quando i due cani di familgia dei due anziani hanno iniziato ad abbaiare e a battere fortemente sulla porta della camera da letto al piano superiore, dove dormivano i due, fratello e sorella, di cui uno, l’83enne anche invalido con problemi di deambulazione.

La signora di 73 anni sorella dell’ottantenne, ancora assonnata è riuscita però a sentire l’allarme lanciato dai due animali e insospettita si è alzata per capire il motivo di questo abbaiare e bussare continuamente alla porta della camera. “Debbono la loro vita ai due cani che erano in casa – dice Ercole Viri, sindaco ancora per pochi giorni di Affile, domenica ci sono le elezioni comunali e lui ha terminato il terzo mandato - la donna che conosco benissimo ha raccontato che quei due cani in genere non abbaiano mai e quel rumore l’ha fortemente insospettita”.

La signora ha aperto la porta ed è scesa al piano inferiore, dove in cucina c’era un pò di fumo e piccole lingue di fiamme e a quel punto si è resa conto del pericolo imminente e di quello che presto poteva accadere: “E’ stato un corto circuito ma non si è persa d’animo – continua il primo cittadino – ed ha subito aperto la porta dell’abitazione per chiedere aiuto ai vicini di casa e mettere in salvo il fratello di 83 anni che ha seri problemi di mobilità e con il fumo che arrivava e le fiamme diventava un problema spostarlo . “ Le grida della donna sono state raccolte da un giovane del posto che è subito intervenuto – continua il sindaco – e sono stati allertati i vigili del fuoco di Subiaco”. Sul posto è arrivata la squadra 14A dei pompieri di Subiaco con due automezzi e intanto era stato allertato anche il 118. Secondo il racconto dei soccorritori confermato anche dal primo cittadino, la donna e il giovane hanno cercato di mettere in sicurezza l’anziano in una camera al piano superiore tamponandola con stracci bagnati per non far entrare il fumo. Intanto l’allarme era scattato in tutto il paese e anche il primo cittadino si è recato in vicolo Santa Croce. “Quando sono arrivato le operazioni di salvataggio erano finite e l’incendio era stato domato – spiega Ercole Viri – le fiamme si sono sprigionate in maniera pericolosa quando è stata aperta la porta d’ingresso ed è entrata l’aria”. Fortunatamente i pompieri sono arrivati tempestivamente e hanno portato fuori l’anziano di 83 anni e lo hanno salvato da un possibile rogo, spegnendo subito l’incendio che intanto aveva avvolto la cucina ma hanno evitato anche che respirasse molto fumo. “Non è in pericolo di vita – continua il sindaco – ma si è reso necessario il ricovero all’ospedale di Subiaco perché comunque un po’ di fumo lo ha respirato e considerando la sua età e le patologie il ricovero era la soluzione migliore. La sorella invece è stata sottoposta ad accertamenti e subito dimessa”. Una tragedia evitata grazie al fiuto dei due cani ma ci sono state, comunque, anche delle conseguenze perché l’abitazione a due livelli è stata dichiarata inagibile per il momento.