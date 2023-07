Caldo record, «80 turisti si sentono male ogni giorno al Colosseo»: parla un addetto alla sicurezza

Roma brucia per il caldo record. Le temperature subsahariane di questi giorni rasentano i 40 gradi. I sanpietrini ai piedi del Colosseo, per dare un'idea, «Arrivano fino a 55 gradi in mattinata». Lo racconta all'AGI un addetto alla sicurezza dell'Anfiteatro Flavio, dove da alcuni giorni hanno montato tre ventilatori con nebulizzatore. I visitatori ogni tanto si piantano davanti alle ventole per godersi un po' di quell'aria fresca artificiale. Come biasimarli?

Ma nonostante il clima da bollino rosso, i turisti non rinunciano a visitare i monumenti della Capitale. Anche durante le ore più calde, in fila con cappelli, ombrelli, ventagli. Qualsiasi cosa per ripararsi dall'afa. Al Colosseo entrano in media tra 20-24mila persone al dì. Mai i rischi non mancano: lo stesso testimone, rimasto anonimo perché non autorizzato a rilasciare dichiarazioni, parla di 70-80 visitatori che ogni giorno si sentono male per colpa del caldo: «Non tutte richiedono l'intervento dei sanitari, per fortuna, magari sono sensazioni di svenimento passeggero».

Non a caso il Comune ha schierato uomini della protezione civile pronti a intervenire in caso di necessità. «La sovrintendenza forse potrebbe provvedere a una pensilina per le persone in fila alla biglietteria», commenta invece un tour operator. «Nel mio gruppo di studenti, tra ieri e oggi, sono già svenute 3 ragazze», racconta invece una guida turistica.

Sciacalli del caldo

C'è chi aiuta, da un lato, e chi specula sui disagi del caldo dall'altro. La scena si ripete più volte nell'area archeologica: un ambulante si avvicina al visitatore, gli sventola una bottiglietta d'acqua fredda davanti e in inglese gli dice che costa quattro euro.

Il cliente spesso e volentieri cede al ricatto e accetta di pagare quel prezzo gonfiato, pur di regalare un po' di refrigerio a sè stesso o a un familiare. Diventa una vittima consapevole degli sciacalli del caldo.

Di sicurezza alimentare, tra i venditori abusivi, nemmeno l'ombra: le bottiglie vengono congelate e poi scongelate, nascoste nei tombini e nelle cabine dei servizi, che diventano magazzini improvvisati sparsi un po' ovunque tra le strade del centro storico. Una piaga collaterale, quella dell'abusivismo, che ha già attirato l'ira del Codacons. Il presidente Carlo Rienzi ha parlato di «ignobile speculazione sullo stato di necessità di cittadini e turisti». Da qui l'appello a boicottare la pratica.