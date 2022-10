Sabato 29 Ottobre 2022, 09:34 - Ultimo aggiornamento: 09:45

Nerino non è più il cagnolino vivace di una volta. Non reagisce più agli stimoli, da quando è morta la sua proprietaria. Passa le giornate da solo nel giardino della casa vuota, in via Casale Agostinelli, a Ciampino, gli occhi tristi, quasi immobile, sdraiato a terra. I vicini di casa, che lo guardano dal cancello, sono inteneriti e preoccupati. E adesso una residente lancia un appello per aiutare Nerino, ritratto in una delle ultime foto accanto alla sedia a rotelle appartenuta un tempo alla sua amata padrona. Annamaria Capitoni, 60 anni, ha preso a cuore la storia e lancia un appello per una mobilitazione urgente a favore del pelosetto. «Aiutatemi a salvare questa creatura - ha detto la donna, che ha una figlia che vive una palazzina vicina a quella in cui si trova il cane - ieri mattina non aveva neppure l'acqua, sta sempre fuori e ha poche possibilità di sopravvivenza con il freddo dell'inverno. I familiari della proprietaria defunta non lo accudiscono come dovrebbero, vanno a dargli da mangiare ogni tanto, è visibilmente malato, ha problemi alla bocca e credo sia totalmente sordo e assediato dalle mosche. L'ideale sarebbe che venisse adottato, ma soffrirebbe di certo meno anche in un canile».

La donna ha già un'altra cagnolina tolta dalle canile e non è in grado di prendere anche Nerino. «La mia è stata vittima di maltrattamenti e quindi è molto gelosa, mal sopporterebbe un altro animale accanto a lei. Però non mi rassegno a lasciarlo morire. Voglio sottrarre Nerino dal suo calvario, magari in più persone potremmo dargli la dignità che merita... Si potrebbe intanto fare una colletta per portarlo da un veterinario». La donna ha scattato foto e girato filmati: da giorni gli occhi umidi e tristi del cagnolino stanno girando in Rete, e chissà che non si faccia avanti qualcuno per regalargli una famiglia. In molti su Fb, dove è stato postato il lungo appello, si sono mostrati disponibili a intervenire per il benessere di Nerino. Ieri mattina la 60enne si è recata di nuovo davanti alla palazzina, insieme con una volontaria di un'associazione locale, per verificare le condizioni dell'animale. La donna si è accorta che ieri, per l'ennesima volta, non aveva l'acqua. Una circostanza che ha alimentato ulteriormente la preoccupazione sullo stato di salute del cane. «Non c'è più tempo da perdere, bisogna intervenire con urgenza - ha commentato un giovane animalista sui social - il cucciolo è in serio pericolo, non possiamo più rimanere a guardare, non vorremmo arrivare a dover presentare una formale denuncia».