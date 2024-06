Domenica 9 Giugno 2024, 05:40

Le stazioni della metropolitana della Capitale sono uno dei posti preferiti dei borseggiatori che tra file ai tornelli e i momenti di assembramento prima di salire sui mezzi, portano via ai turisti, ma anche ai romani, quanto possono. Solo negli ultimi quattro giorni sono state 12 le persone arrestate dai carabinieri con l’accusa di furto aggravato.

LA METRO

I militari della stazione Vittorio Veneto, sulla linea A della metropolitana, alla fermata “Barberini”, hanno arrestato un uomo e una donna, sudamericani, già noti alle forze dell’ordine, bloccati in flagranza nel tentativo di rubare un portafogli dalla borsa di una turista polacca.

Altre sei persone invece, di cui due donne di etnia rom di 52 e 26 anni, sono state fermate sulle linee A e B della metro dalla compagnia Parioli. Gli indagati sono stati sorpresi in flagranza, in diverse operazioni, mentre adescavano e successivamente rubavano effetti personali di alcuni turisti a bordo dei treni.

Non solo la metro. In via IV novembre, i carabinieri della stazione San Lorenzo in Lucina hanno arrestato tre donne di origini romene, di età compresa dai 19 ai 23 anni, colte in flagranza subito dopo aver sottratto un portafogli a una turista lituana. In via del Monte Oppio, invece, i militari di piazza Venezia hanno arrestato un 33enne algerino, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso dai militari dopo aver rubato la borsa ad una donna statunitense.

I furti commessi dalle donne (circa il 30% del totale) sono in aumento, come anche i numeri complessivi dei borseggi. La sola compagnia Roma Centro, nei primi cinque mesi del 2024 ha scoperto 401 furti - contro i 245 dello stesso periodo dell’anno precedente -, di cui 221 commessi da extracomunitari, 112 da minori.

LE DONNE

Per quanto riguarda il genere femminile, si tratta di donne dell’Est Europa, in particolare di etnia rom, e del Sud America (Cile, Cuba, Perù).

La peculiarità comune a tutte è che agiscono in gruppi di circa quattro persone, ognuna con il suo compito preciso: c’è chi sceglie la preda, chi la distrae, chi ruba e, a volte, anche chi - spesso la più giovane - ha il compito di fuggire con la refurtiva.

Le rom sono solitamente più giovani, dai 14 ai 30 anni, mentre le sudamericane dedite ai furti hanno tra i 30 e i 50 anni.

Le prime negli anni hanno trovato due dei loro escamotage preferiti per rubare e non essere arrestate: essere in stato di gravidanza e far compiere i delitti a minori (che non sono quindi giudicabili), con tanto di formazione sul posto di donne più grandi che dimostrano loro come fare.

Non solo, il fatto di essere senza fissa dimora gli permette anche di non essere rintracciabili in caso di condanne definitive. Per questo motivo la compagnia Parioli mette in campo servizi di identificazione all’interno delle metropolitane, a prescindere dai furti. In uno di questi servizi una donna rom di circa 40 anni è stata sorpresa a girare liberamente anche se era destinataria di un ordine di carcerazione di 18 anni, sempre per borseggi, ma non li aveva mai scontati anche perché per la maggior parte del tempo era incinta.

Ci sono poi i luoghi preferiti dalle borseggiatrici per compiere i loro reati. Oltre alle stazioni della metropolitana, per gli inevitabili momenti di assembramento, gli altri posti prediletti sono gli esercizi commerciali dell’area di Termini, le reception degli alberghi, e i tavolini esterni dei locali in Centro.

