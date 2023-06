Bomba d'acqua a Roma, grandine sulla Capitale. Le zone più colpite e le previsioni

Bomba d'acqua su Roma. Nel pomeriggio di oggi, sabato 24 giugno, il maltempo si è abbattuto sulla Capitale. Segnalazioni del temporale sono state diffuse sui social da diverse aree della città: da Furio Camillo a San Pietro, dal Centro storico a Boccea.

Meteo, temporali in arrivo nel Lazio, in Abruzzo, nelle Marche ma anche al Sud: le previsioni per il weekend

Le previsioni di oggi domenica 25 giugno

A Roma oggi nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata.

Le previsioni di domani domenica 25 giugno

Domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4404m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest.