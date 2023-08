Bomba d'acqua a Roma, temperature giù fino a 18 gradi. Ma nel weekend torna il caldo

Una breve ma intensa bomba d'acqua si è abbattuta oggi su Roma. Dalla neve a Sestriere alla frana in Savoia, passando per il torrente esondato in Valtellina e la pioggia di Genova: tutta Italia è alle prese con il maltempo, a causa di una perturbazione che sta attraversando il Paese e che caratterizzerà i prossimi giorni della settimana.

Maltempo, burrasca di fine estate in arrivo: nubifragi e grandine al Nord, temperature in picchiata. Le regioni più colpite

La situazione a Roma e nel Lazio

Tra temperature in calo, piogge e temporali, il maltempo è arrivato a Roma.

Come affermato da Edoardo Ferrara di 3BMeteo, anche il Lazio è stato investito dalla perturbazione che sta coinvolgendo tutta la penisola, con rovesci e forti abbassamenti delle temperature previsti nei prossimi giorni.

Quanto durerà?

Il maltempo caratterizzerà le giornate di oggi, domani e mercoledì, con acquazzoni e temporali sparsi su Roma e nel Lazio, dove le temperature scenderanno fino ai 18 gradi.

Temperature che però secondo il climatologo Luca Mercalli si rialzeranno gradualmente nel weekend, quando la massima sarà di nuovo di 30 gradi.