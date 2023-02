Giovedì 2 Febbraio 2023, 10:10

Elezioni battono domeniche ecologiche. Il Campidoglio ha comunicato che lo stop alla circolazione previsto per questa domenica, 5 febbraio, è stato rinviato al prossimo 26 febbraio per non interferire con le attività legate alla campagna elettorale per le elezioni regionali.

Domenica ecologica rinviata

La consultazione elettorale è fissata il 12 e 13 febbraio e questa sarà l’ultima domenica di comizi e incontri prima della chiusura di tutte le attività politiche di venerdì 11. Il Campidoglio scrive che quando, a ottobre 2022, è stato stilato il calendario delle domeniche ecologiche, ancora non si conosceva la data del voto per le regionali. E, quindi, l’evento non era “prevedibile al momento della calendarizzazione ha richiesto la decisione, condivisa con il Prefetto di Roma, al fine di bilanciare l’interesse alla tutela ambientale con l’informazione ed il confronto elettorale”. Le domeniche ecologiche sono una disposizione che il Comune, in ossequio alle normative europee, adotta ormai da decenni. E sono comunque sempre accompagnate da polemiche legata alla scarsa utilità delle stesse in termini di riduzione dell’inquinamento atmosferico e ai controlli dei Vigili Urbani considerati sempre troppo pochi.