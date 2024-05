Mercoledì 15 Maggio 2024, 06:45

Ancora un blitz degli attivisti per l’ambiente. Dopo l’incursione dello scorso lunedì agli Internazionali di tennis, ieri ad essere presi di mira sono stati alcuni negozi di via del Corso. Sei attivisti di Ultima generazione, aderenti alla campagna «Fondo riparazione di Ultima generazione», hanno colorato con vernice arancione il marciapiede di fronte all'ingresso e le vetrine dei negozi Nike e Footlocker. Hanno inoltre esposto striscioni con scritto «1 ottobre Giustizia Piazza del Popolo» e «Fondo Riparazione», incollandosi poi con le mani alle porte di ingresso degli esercizi commerciali. Non solo, hanno anche incollato adesivi alle porte dei negozi con la scritta «Contro il G7 e un governo che non fa nulla».

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno transennato il tratto di strada e i poliziotti delle volanti e del commissariato Trevi che hanno fermato e portato in Questura i responsabili, le cui posizioni sono al vaglio degli inquirenti.

IL PRECEDENTE

Sono nove invece in totale gli ambientalisti denunciati per manifestazione non autorizzata, resistenza e lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo per il blitz di lunedì al Foro Italico durante gli Internazionali di tennis, tra chi ha gettato sul campo in terra rossa della vernice bianca, chi ha lanciato coriandoli, e chi ancora si è incollato alle tribune.