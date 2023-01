Mercoledì 11 Gennaio 2023, 07:04 - Ultimo aggiornamento: 07:07

Con il caro carburante che ha fatto schizzare il costo di un litro di benzina anche a 2 euro e 19 centesimi e un chilo di metano a 3,99, gli automobilisti capitolini sono all'affannosa ricerca di una politica di risparmio basata che conta persino il centesimo. Per questo oltre al passaparola dei vicini (che può dare la giusta dritta su dove risparmiare, quanto e quando) c'è chi si ingegna e usa il web per capire se vale davvero la pena fare qualche chilometro in più per fare rifornimento.

COME FARE

Tra i sistemi più consultati dagli automobilisti c'è l'anagrafe dei carburanti del Ministero per lo sviluppo economico (all'indirizzo carburanti.mise.it) che permette la suddivisione dei distributori per Comune di residenza. Ma anche Prezzi Benzina, un'app che una volta installata su uno smartphone permette di monitorare giornalmente il borsino del carburante di tutta la penisola.

IL BORSINO

Tutti i numeri relativi al prezzo di diesel, benzina, Gpl e metano variano di giorno in giorno, quindi è bene (per risparmiare) aggiornarsi di volta in volta. Per il diesel ieri pomeriggio risultava essere il meno caro il distributore Union Italia di via Lucchese (1,768 al litro). Poi, con 1,769 euro al litro, il Q8Easy di Torrevecchia e il Tamoil (ex Repsol) di Largo Mortara. La pompa dell'Ip di via Tor de' Schiavi, invece, si attesta a 1,773 euro al litro e il distributore di via Selmi a 1,776, come quello di via Gonzaga. Tra i più cari, l'Eni di Selva Candida carreggiata esterna (2,169 euro al litro) che si contende il record con l'Ip di via Colizza, a Marino. Per quanto riguarda la benzina, il meno caro è il Tamoil di via Avieno (1,639), seguito dall'Ip di via Tor de' Schiavi (1,683 euro al litro), dalla Esso di via di Valcannuta (1,689), dall'Ip di via Prenestina 361 (1,699, stessa cifra della Esso di via Prenestina 187 e del distributore di via Collatina, ex Auchan. I più cari sono invece quelli di Eni Selva Candida Esterna (2,199 euro al litro) e l'Ip di Piazza Mameli (2,099). Per il Gpl, invece, l'affare più conveniente di tutta la città è al distributore di Falcognana (ex Eni) dove un litro viene 0,689. A seguire, il Q8 di via Ardeatina 558 (a 0,729, stessa cifra dei distributori senza marchio che si trovano a Colle Prenestino, sulla provinciale 22a - la Nomentana - al chilometro 12,100) e sulla 207 - la Nettunense, al km1 (il Q8 di Frattocchie). I più cari (almeno, stando alla rilevazione fatta ieri pomeriggio), risultano essere l'Eni sul Gra all'altezza di via Ardeatina (a 0,939 euro al litro) e l'Eni di via Zanardini (a 0,853). Il metano è tra i carburanti con i prezzi più alti. Per risparmiare si può scegliere il distributore sulla Tiburtina all'altezza di Guidonia Montecelio (1,700 euro al chilo), o il Super Service di via Collatina (a 1,939). A seguire, lo Smaf di viale Palmiro Togliatti 801 (ex Ip) che si attesta a 1,995 e l'Eni di Guidonia sulla via Palombarese, a 1,995. Tutti gli altri, a quanto risulta dall'analisi su Prezzi Benzina, superano i due euro al chilo. I più cari sono il Q8 di Guidonia Montecelio (a 3,999), l'Eni di viale del Tecnopolo (3,299), i due Q8 di Magliana Nord e Sud, quelli di via Ardeatina 558 e sul Gra, all'altezza della Casilina, che hanno scelto di vendere il metano a 2,904 euro al chilo. Insomma, le scelte sono tante e varie. Ma cambiano sempre. L'importante è avere consapevolezza che gli strumenti (digitali) per risparmiare e avere un quadro chiaro sulla situazione in città, ci sono. Almeno, se non si vuole pagare un pieno quanto un salasso.