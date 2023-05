Non toccate Bambi, l'sos dei guardia parco dei Monti Simbruini a Subiaco

Non toccate “ Bambi”, resistete alla tentazione di accarezzarlo e lasciatelo tranquillo. E’ l’Sos lanciato dal Parco Regionale dei Monti Simbruini ad escursionisti e semplici visitatori della più grande area protetta della Regione Lazio che si trova a nord est di Roma, nella Valle dell’Aniene con Subiaco il centro più grande. I rangers del Parco invitano gli abituali frequentatori dei sentieri della grande area dei Monti Simbruini a cavallo delle province di Roma e Frosinone a non toccare i cuccioli di cervo e capriolo. Il contatto ravvicinato, e una semplice carezza potrebbe far perdere a “ Bambi” la possibilità di vivere la sua vita in libertà nella natura e sui monti, compromettendo il suo futuro di animale libero nella vegetazione. Sono gli stessi guardiaparco a spiegare cosa può accadere a “ Bambi” e come ci si deve comportare se avviene l’incontro fatale con il cucciolo di cervo o capriolo.

“Ogni contatto o maneggiamento- spiegano i ranger dei Simbruini - con il piccolo potrebbe essere dannoso in quanto l’odore dell’uomo potrebbe indurre la madre a respingerlo; ma soprattutto bisogna evitare di portar via dal sito di ritrovamento i piccoli: si pensa spesso che essi siano stati abbandonati, ma non è così”.

Il cucciolo trovato solo nella boscaglia infatti non è stato abbandonato dalla madre che quasi sempre si trova nei paraggi ed è in cerca di cibo proprio per lui: “ Quella di rimanere nascosti e privi di odori nei cespugli – spiegano i guardiaparco - è proprio una strategia antipredatoria affinata nel corso dell’evoluzione. La madre è al pascolo nei dintorni, può essere allontanata proprio dalla presenza dell’uomo e, se tornando, non trova più il piccolo, dopo alcune ore di disperata ricerca, smetterà di cercarlo e purtroppo il piccolo sarà destinato ad essere veramente abbandonato”. Dal Parco dei Monti Simbruini spiegano perché e meglio evitare il contatto ravvicinato e c per quale ragione questo comporta un perciolo per il cucciolo: “. Nelle prime settimane di vita, il piccolo non ha ancora sviluppato il senso del pericolo- fanno sapere i ranger - né l’istinto di fuga, “ Bambi” resta immobile e consente l’avvicinamento dell’uomo che spesso, invece, inconsapevolmente, lo danneggia. Le madri infatti puliscono costantemente il mantello dei piccoli, privandoli di qualsiasi odore estraneo, questo anche a protezione dai predatori che cercano le loro prede guidati dall'olfatto”. Naturalmente bisogna intervenire se il cucciolo è ferito e ha perdite di sangue, in questo caso avvertire subito la sede del Parco. Dall’area protetta spiegano anche cosa fare se si vede “ Bambi” tranquillo nella vegetazione : “ L’unico comportamento da tenere quando ci si imbatte in un piccolo capriolo accucciato nell’erba – spiegano i guardiaparco - è allontanarsi discretamente in modo da creare meno disagio possibile al piccolo e alla madre che per certo si trova vigile nelle immediate vicinanze”. Nel Parco nel territorio di Cervara di Roma dal 2008 c’è l’area faunistica del cervo e il Parco organizza spesso visite guidate, la prossima di ci sarà mercoledì prossimo.