Lo hanno sorpreso lo scorso 23 luglio mentre era in macchina con un amico, direzione mare, per trascorrere una giornata in spiaggia. Peccato che l’avvocato Danilo Siliquini non poteva allontanarsi dalla sua roulotte parcheggiata in via della Necropoli, a Cerveteri, dov’era detenuto ai domiciliari con l’accusa di spaccio.

Il 30 gennaio scorso, infatti, era stato arrestato in flagranza all’interno del carcere Regina Coeli dopo aver consegnato al suo assistito Francesco Halilovic, durante un colloquio difensivo, 10 grammi di cocaina e 40 grammi di sostanza da taglio. Per due giorni di fila, il 21 e 22 luglio, i carabinieri non lo avevano trovato nella sua roulotte.

L'intervento dei carabinieri

Poi i carabinieri della stazione di Cerveteri lo hanno pizzicato, come se nulla fosse, «con uno zaino contenente un paio di ciabatte e un telo da mare». Per questo il pm Carlo Villani ha chiesto al presidente del collegio della settima sezione penale del Tribunale di Roma, Carmine Castaldo, di sostituire i domiciliari con la custodia cautelare in carcere. La «condotta» del penalista «è sintomatica della mancata totale considerazione che ha dei provvedimenti disposti dall’autorità giudiziaria - si legge nell’atto - ritenendosi libero di poter andare al mare». Dopo l’arresto di gennaio, in aula il legale aveva tentato di giustificarsi ammettendo gli addebiti e dicendo di trovarsi in un momento difficile e particolare della sua vita.

Non è nemmeno la prima volta che Siliquini ha problemi con la giustizia. È già a processo con l’accusa di tentata estorsione: secondo gli inquirenti avrebbe aiutato una cliente a recapitare messaggi minatori a un uomo - un altro avvocato - che lei aveva deciso di ricattare.