Accessibilità auto storiche al centro di Roma: aperto il tavolo sulle deroghe richieste dai Club e le associazioni automobilistiche

Fumata bianca in commissione mobilità per i Club e le associazioni automobilistiche di categoria che hanno richiesto una deroga all’ordinanza emessa dello scorso dicembre dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Un’ordinanza che ha ristretto il numero dei veicoli che possono transitare all’interno del centro storico e quindi in tutta la cosiddetta fascia verde, sollevando un acceso dibattito che ha portato le associazioni a scrivere al Presidente della Repubblica e a ricorrere al Tar. In pratica a dicembre è stata vietata la circolazione nell'area delimitata alle auto a benzina e diesel pre-euro 1, euro 1 ed euro 2, e soprattutto ai diesel euro 3, limitando le vetture che hanno più di vent’anni quindi quelle d’epoca o storiche. «Oggi in commissione tutti hanno espresso le loro posizioni, l'ACI (Automobile club d’Italia) è rimasta ancorata sulla lista di salvaguardia (per definire quei modelli di auto che per rarità, caratteristiche tecnologiche, design ed innovazione possiedono le qualità per essere considerate di interesse storico e collezionistico, ndr), l’ASI (Automotoclub storico italiano) ha cercato di tutelare tutti i veicoli in possesso di certificato di rilevanza storica e collezionistica (in pratica gli ultra quarantennali), la FMI (Federazione motociclistica italiana) ha chiesto una deroga totale per le moto - dice all’uscita della seduta Fabrizio Consoli rappresentante della Scuderia romana La Tartaruga - fra 15 giorni ci sarà il tavolo di lavoro con la commissione dove si cercherà di contemperare a tutte le proposte che sono state fatte oggi cercando di trovare una sintesi».

Alla presenza della commissione al completo e dell’assessore della mobilità Eugenio Patanè, i rappresentanti della Scuderia La Tartaruga, il Circolo romano La Manovella, i rappresentanti di ACI, ASI e dei Registri Storici Alfa Romeo, Fiat e Lancia, hanno espresso le loro posizioni rispetto al divieto permanente di accesso e di circolazione all'interno della ZTL e Fascia Verde, stabilito dall’ordinanza del sindaco Gualtieri. «Tutti le associazioni sono d’accordo che bisognerà preservare questa importante risorsa per il paese che rappresentano i veicoli storici - conclude Alberto Scuro presidente di Asi - chiuderli nei garage e negargli la possibilità di farli circolare si “ammazzano” e con loro tutto il settore e l’indotto collegato che verrebbe messo indubbiamente in ginocchio. Dal nostro punto di vista è fondamentale che non si confondano i veicoli storici con quelli di uso quotidiano e quelli più giovani che hanno tra i 20 e i 39 anni, ma che possano circolare non in orari di lavoro ma in fasce orarie previste».